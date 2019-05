Le allergie nei cani | cause | sintomi e cure

Dentro i formaggi il segreto per affrontare le allergie : nei batteri che si creano della stagionatura : E’ noto che alcuni formaggi stagionati possono provocare reazioni allergiche e conseguenze spiacevoli in chi li consuma. Ora però uno scienziato della Iowa State University sta cercando di identificare una contromisura: un gruppo di batteri in grado di ridurre questi spiacevoli effetti collaterali proprio all’interno dei formaggi. La risposta potrebbe celarsi nei batteri che ne popolano la crosta, come ha spiegato Stephan ...