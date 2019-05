Le 50 migliori pizzerie che puoi trovare in Europa

gqitalia

(Di venerdì 24 maggio 2019) La pizza è probabilmente l'ambasciatrice della tradizione tricolore più conosciuta e amata in tutto il mondo. Certo, per noi italiani abituati a gustarla spesso e volentieri nella sua originale versione partenopea, in quella alternativa «made in Roma» o in una più contemporanea chiave gourmet,una pizzeria all'estero in grado di non farci scendere una lacrimuccia per la nostalgia di casa può non essere semplice. Ecco allora che qualche consiglio ci arriva oggi dal portale 50 Top Pizza, che in attesa di svelare la classifica 2019 delledello stivale, in arrivo a luglio, ha deciso di intraprendere un viaggio esplorativo tra i Paesi del vecchio continente, presentando ufficialmente a Milano la prima 50 Top. Si tratta, come è facile intuire dal nome, di una pratica graduatoria delleeuropee, al ...

jakclive : Dovrò organizzare una vacanza a Napule! Però stavolta senza corri e fuggi, stress e musei e arte! Solo ed unicament… - comristorazione : 50topPizza Europa. Ecco le 50 migliori pizzerie europee: primo Ciro Salvo a Londra, secondo Gennaro Nasti a Parigi… - Pizzapastashow : 50topPizza Europa. Ecco le 50 migliori pizzerie europee: primo Ciro Salvo a Londra, secondo Gennaro Nasti a Parigi -