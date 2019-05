L' Aquila - Grandi Speranze | Stasera su Rai3 l' ultima puntata della Fiction

L’ Aquila Grandi Speranze sesta e ultima puntata : trama e anticipazioni 24 maggio : L’Aquila Grandi Speranze ultima puntata . Torna venerdì 24 maggio 2019 su Rai 3 la fiction con Giorgio Tirabassi e Donatella Finocchiaro con l’ ultima puntata . Di seguito trama e anticipazioni . DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Aquila Grandi Speranze ultima puntata : trama e anticipazioni 24 maggio L’Aquila Grandi Speranze ultima puntata – episodio 11. In casa Basile la situazione è irrespirabile: Franco continua ad indagare ...

L' Aquila - Grandi Speranze - anticipazioni ultima puntata : Si chiude, dopo una messa in onda che l'ha vista spostarsi da Raiuno a Raitre, L'Aquila - Grandi Speranze , la fiction che ha raccontato le vite delle famiglie nella città colpita nel 2009 dal terremoto. Nell' ultima puntata , in onda questa sera, 24 maggio 2019, alle 21:25, i protagonisti faranno alcune scoperte ed il progetto della nuova città arriverà ad una svolta. L'Aquila - Grandi Speranze , anticipazioni ultima puntata Nell' ultima puntata , ...

Programmi TV di stasera - venerdì 24 maggio 2019. Ultimi appuntamenti per «Ciao Darwin» - « L’ Aquila – Grandi Speranze» e «Fratelli di Crozza» : Paolo Bonolis e Luca Laurenti - Ciao Darwin 8 Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle – Prima Semifinale Il dance show di Rai1, condotto da Milly Carlucci, giunge ad un momento cruciale: “la maratona della semifinale”. Pochi passi separano le coppie in gara dalla finalissima del 31 maggio . Lo scorso sabato si è tenuta la “staffetta del ripescaggio”, ma solo stavolta sarà possibile scoprire l’atteso risultato del ballottaggio tra le coppie ...

L’ Aquila – Grandi speranze - Franco deve contattare suo padre : anticipazioni quinta puntata : Siamo ormai al penultimo appuntamento con L’Aquila – Grandi speranze , il serial che racconta la città abruzzese dopo il terribile terremoto che la sconvolse nel 2009 attraverso le storie di cinque personaggi principali che hanno a che fare quotidianamente con l’eredità del sisma. Venerdì 17 maggio, su Rai3 dalle 21.25 in poi – dopo il noto trasloco di canale e fascia oraria – va in onda la quinta puntata (di sei ...

L’Aquila Grandi Speranze - Ultima Puntata : La Resa Dei Conti! : L’Aquila Grandi Speranze, trama Ultima Puntata: Silvia prova l’ultimo disperato tentativo per scoprire se Costanza è ancora viva. Anche Franco, però, questa volta ha una pista. Margherita chiamata ad un’importante decisione! Siamo giunti al capolinea per “L’Aquila Grandi Speranze”, in onda su Rai Tre. Tutte le storie in sospeso troveranno una conclusione, positiva o negativa che sarà. Silvia è ormai una mina vagante alla ricerca di qualcosa ...