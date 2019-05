L' Aquila Grandi speranze Finale e diretta ultima puntata | la scelta di Margherita

L'Aquila - Grandi Speranze 2 ci sarà? : Sembra davvero difficile che L'Aquila-Grandi Speranze possa avere una seconda stagione. L'ultima puntata della fiction ambientata nella città colpita dieci anni fa dal terremoto, in onda questa sera, 24 maggio 2019, alle 21:30 su Raitre, chiuderà definitivamente le vicende delle due famiglie protagoniste del racconto.Il fatto che una seconda stagione non si farà lo si evince da due dati. Il primo, evidentemente, riguarda gli ascolti, non ...