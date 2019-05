L’angelo del male | trama | cast e anticipazioni del film al cinema

termometropolitico

(Di venerdì 24 maggio 2019)deldelaldel– Brightburn è il nuovodiretto da David Yarovesky in uscita nelle sale italiane il 23 maggio 2019, mentre in quelle statunitensi sarà disponibile per il giorno 24 dello stesso mese. La durata della pellicola è di 90 minuti ed è distribuita da Sony Pictures/ Warner Bros. Si tratta di un horror, il secondo – dopo The Belko Experiment – prodotto da James Gunn. Ma questa volta non è stato scritto da lui: infatti l’importante compito è stato affidato al cugino del regista di Avengers: Infinity War, Mark Gunn e al fratello minore Brian Gunn. LEGGI ANCHE: Una vita violenta:delalL’angelo del: ladelIlva a ribaltare il cliché del bambino adottato proveniente da un altro mondo che crescendo diventa un ...

CittdelTartufo : A Sant'Angelo in Vado in scena La sinfonia del bosco, sabato 25 e domenica 26 #maggio. Con il brand #Tartufo tutto… - Angelo_MB : ... quali emergenze?...tutte quelle bugiarde e fasulle per fottere l'umanità? oggi siamo messi peggio del 2008 e de… - angelo_ra_ : Rt' @_DAGOSPIA_ ' ARRIVA IL TRIBUNALE DEL CONFORMISMO. NON POTENDO BATTERLI CON LE IDEE, L'AGCOM CENSURA I POPULIS… -