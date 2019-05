L' amministrazione Trump potrebbe aumentare del 25% le tasse per i produttori di console

eurogamer

(Di venerdì 24 maggio 2019) Grazie alla segnalazione di GameDaily, apprendiamo che l'ha intenzione didel 25% leper idi. La misura si inserisce nel più ampio quadro del "conflitto" commerciale tra gli USA e la Cina.Donaldavrebbe pensato a un aumento dellesull'importazione dei prodotti provenienti dalla Cina, si passerebbe dall'attuale 10% al 25%. Al momento l'del presidente USA sta discutendo la misura che, però,diventare effettiva molto presto, ovvero alla fine del mese di giugno.Un aumento di questo tipo avrebbe delle conseguenze per i maggioridi, come Microsoft, Sony e Nintendo, per il fatto che alcune componenti delle loroprovengono proprio dalla Cina.Leggi altro...

