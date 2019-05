ilpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) L’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) haSky per 2,4diperl’offerta del suo pacchetto Sky Calcio, senza avvertire gli utenti che l’avevano già sottoscritto. Per la stagione calcistica 2018/2019, infatti, Sky aveva perso i

ilpost : L’Agcom ha multato Sky Italia per 2,4 milioni di euro per aver alterato l’offerta del suo pacchetto Sky Calcio senz… - tulisso : RT @ilpost: L’Agcom ha multato Sky Italia per 2,4 milioni di euro per aver alterato l’offerta del suo pacchetto Sky Calcio senza avvisare g… - Sott_lazapp : RT @ilpost: L’Agcom ha multato Sky Italia per 2,4 milioni di euro per aver alterato l’offerta del suo pacchetto Sky Calcio senza avvisare g… -