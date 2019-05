La statua di George Best derisa dai suoi fans | “peggio di quella di Ronaldo” FOTO

sportfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) Unadicampeggia nella sua città natale, Belfast, ma i tifosi non hanno gradito l’aspetto della scultura Unoin bronzo del grandeè stata installata nella sua città natale, Belfast, ma è statadai tifosi per non avere una grande somiglianza con la stella del calcio. Laera persino “peggio didi Ronaldo (Cristiano)”, avrebbe detto un tifoso giovedì secondo quanto riportato dal quotidiano Guardian, riferendosi allache era stata installata all’aeroporto di Madeira e che alla fine fu sostituita. L’omaggio a, leggenda del Manchester United, morto nel 2005 a 59 anni, si trova vicino a Windsor Park a Belfast, dove l’Irlanda del Nord gioca le partite casalinghe. La creazione di statue con una somiglianza adeguata al reale si sono dimostrate difficili. Oltre adi Ronaldo anche ...

trafficoinbrita : Ieri, in quel di Belfast, hanno presentato la statua dedicata a George #Best. Infinite critiche, giuste. Ricordo du… -