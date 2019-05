La riduzione delle disuguaglianze è una sfida che l' Italia e l' Europa non possono ignorare

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) Le crescentieconomiche, sociali e di genere, nel godimento dei diritti nel mondo del lavoro, sono uno dei temi centrali della nostra epoca. Un tema ormai riconosciuto a livello internazionale come un fenomeno che colpisce trasversalmente sempre di più tutti i livelli della società, territori, Paesi ricchi e poveri, inasprendo rabbia e tensione sociale. Anche in, come nel resto d’. Definire e soprattutto attuare politiche efficaci per contrastarle è perciò unache, in occasione del voto per il rinnovo del Parlamento europeo, ciascun attore in campo dovrebbe raccogliere.La punta dell’iceberg Oggi lesono identificabili e osservabili da diverse angolazioni. Partiamo dunque da quelle più lampanti, che vedono nella concentrazione della ricchezza solo la punta dell’icebergdi un sistema ...

matteosalvinimi : Non voglio generazioni 'a tempo determinato' che muoiono di precariato, in Europa bisogna ripartire nel nome del la… - matteosalvinimi : #Salvini: la riduzione delle tasse è l’emergenza nazionale. Far pagare agli italiani 15% si può. Bisogna far ripart… - matteosalvinimi : #Salvini: mi auguro che nessuno ponga ostacoli alla riduzione delle tasse. #flattax ?? #Mattino5 @mattino5 -