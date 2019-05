wired

(Di venerdì 24 maggio 2019)May annuncia le dimissioni (foto: Leon Neal/Getty Images))May si è arresa. Laha annunciato questa mattina che darà le dimissioni il 7, subito dopo la visita di Donald Trump nel Regno Unito, e non sarà lei a portare il Regno Unito fuori dall’Unione europea, come aveva più volte promesso in passato. “Ho fatto tutto ciò che potevo per convincere i parlarmentari ad approvare l’accordo. Purtroppo, non ci sono riuscita”, ha detto. La notizia delle dimissioni era stata anticipata nei giorni scorsi da vari media britannici tra cui il Times, che aveva parlato del 10come possibile data della fine dell’era May. La seconda donna a essere mai diventata primo ministro del Regno Unito dopo Margaret Thatcher, la lady di ferro, ha ufficializzato la sua decisione in mattinata dopo un incontro con Graham Brady, leader del 1922 ...

you_trend : ?? #BREAKING ???? La Premier britannica Theresa #May ha annunciato che si dimetterà il 7 giugno prossimo. - LaStampa : La premier britannica Theresa May annuncia le dimissioni da leader del partito conservatore per il 7 giugno esprime… - MilanoCitExpo : La premier britannica Theresa May si dimetterà il 7 giugno #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -