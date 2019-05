La premier britannica Theresa May annuncia in lacrime le sue dimissioni

Blastingnews

(Di venerdì 24 maggio 2019) La leader del partito conservatore,May, hato le duedall'incarico che diventeranno effettive il 7 giugno. L'ormai ex, dunque, si è arresa di fronte ai numerosi fallimenti di giungere ad un accordo condiviso per guidare il Regno Unito verso l'uscita dall'Unione europea. Del resto, anche la maggioranza dei conservatori l'aveva oramai sfiduciata, non condividendo la sua strategia sulla Brexit. Lediventeranno ufficiali il 7 giugno, e nel frattempo la May rispetterà i suoi ultimi impegni istituzionali, tra cui la visita del presidente statunitense Donald Trump dal 3 al 5 giugno. La, dinanzi al numero 10 di Downing Street - la residenza del Primo Ministro inglese - ha elencato alcuni successi ottenuti durante il suo mandato, tra i quali la riduzione del deficit e della disoccupazione, aggiungendo però con amarezza di non essere ...

