La ministra Bongiorno | “Via libera ai concorsi per assumere 17 mila maestre” 

Giulia Bongiorno : "Nel 2019 andranno in pensione 250mila dipendenti della pubblica amministrazione" : Nel corso dell’anno andranno in pensione 250mila dipendenti della pubblica amministrazione. Lo ha detto il ministro competente, Giulia Bongiorno, intervenendo al Forum Pa: “Nel 2019 ci saranno 150 mila cessazioni con la legge Fornero e 100 mila con ‘Quota 100’, per un totale di 250 mila”, ha annunciato. Se molti dipendenti lasceranno il lavoro, ci sarà bisogno di nuove assunzioni: “Per quanto ...

Giulia Bongiorno : «Ho tolto il blocco del turn over. Via libera a 250mila assunzioni nella Pubblica amministrazione» : Ministro Giulia Bongiorno, ci sono 250 mila dipendenti della Pubblica Amministrazione in uscita, tra legge Fornero e Quota 100, entro la fine del 2019: quindi arrivano 250 mila...