La maxi eredità al figlio illegittimo 71 anni dopo

(Di venerdì 24 maggio 2019) Jacopo Granzotto La lunga battaglia legale di un 84enne veneziano che non venne riconosciuto dal genitore Non è mai troppo tardi per rivendicare certi diritti. Anche se dovessero servire 71di avvocati e gradi di giudizio. Dio volendo, e se nel frattempo non soccombi per lo rabbia e lo sconforto. Costui è in salute e ce l'ha fatta grazie a una sentenza diventata irrevocabile nel 2012 che stabilisce in maniera scientifica come lui, anziano veneziano vissuto in povertà per quasi tutta la vita, fosse ilnaturale del ricco spedizioniere della Giudecca Nicolò Salmini, morto nel 1948 a Padova, lasciando tutti i suoi beni (e sono tanti) all'ostile sorella. Liquidi, immobili, terreni coltivabili ora di proprietà di un padovano, ultimo erede di una fortuna milionaria. Questa è la storia di Angelo Lizier, oggi 84enne, che nasce dalla relazione tra Nicolò Salmini, facoltoso ...