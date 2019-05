La mamma di Deborah racconta 20 anni di violenze | Le prime botte mentre

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) “Lorenzo non era cattivo”. Antonia Carassi,diSciacquatori, la ragazza che ha ucciso il padre a Monterotondo, lo ripete ai magistrati di Tivoli: “Aveva un animo buono, soltanto che era vittima di alcol e droga. Io volevo salvarlo”.Ladi- come scrive il Corriere della Sera -ai pm ventidi:“I primi pugni nella schiena,allattavo, ancora me li ricordo”, dice Antonia. Poi, nel 2002, la morte del padre lo manda fuori controllo. La moglie subisce, si stringe a, la fa crescere come meglio non sarebbe possibile.Ecresce, studia con ottimi risultati, e lavora, per aiutare l’economia familiare. Ma ledel padre non mancano mai, né nei suoi confronti, né in quelli della madre:“Ha sempre dimostrato grande dignità. Qualche giorno non usciva ...

