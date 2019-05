La demo PC di Heavy Rain arriva oggi su Epic Games Store

eurogamer

(Di venerdì 24 maggio 2019)è sicuramente uno dei più grandi successi di Quantic Dream. Il titolo ha avuto il suo seguito di fan e il mistero contenuto inriguardo l'"Origami Killer" ha attirato molte persone. Come saprete, oltre ad, anche Beyond: Two Souls e Detroit: Become Human sono destinati adre su PC attraverso lodi, ma già a partire dail primo titolo potrà essere provato grazie alla.Lasudisarà la stessa che fu pubblicata su PS3 con aggiornamenti e conterrà due capitoli della storia, riporta TSA. Un capitolo è con l'agente dell'FBI Norman Jayden e l'altro seguirà le vicende dell'investigatore privato Scott Shelby. Lacompleta dovrebbe richiedere circa 45 minuti per essere completata.Leggi altro...

