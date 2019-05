La campagna elettorale sta finendo

In Germania la campagna elettorale non ha conquistato gli elettori : A pochi giorni dalle elezioni europee gli elettori appaiono disinteressati e i principali partiti temono una sostanziale perdita di voti. Leggi

Di Maio : «Lega vuole sfiduciare Conte». campagna elettorale al rush finale tra i veleni : «Via il reato per abuso d'ufficio». «Meno stronzate». L'ultima lite in ordine cronologico tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio si gioca sul terreno di uno dei reati...

Anche il ricordo di Falcone finisce nella campagna elettorale : La sintesi della giornata la offre Maria Falcone, sorella del giudice ucciso dalla mafia 27 anni fa: “Le polemiche non devono esistere perché dividono e creano isolamento. Non devono esserci distinzioni nel fronte antimafia, perché le polemiche creano grossissimi problemi all'antimafia e sono un pre

Berlusconi a Mentana : “Ma lei crede ancora alle cose che i politici dicono in campagna elettorale?”. E loda i comunisti : “Il M5s? Sono un pericolo più grave dei comunisti nel ’94. Sono spinti da invidia sociale e sono assolutamente incapaci. I comunisti di allora avevano esperienze amministrative. E avevano studiato alla scuola dei comunisti, di cui io ho potuto vedere i testi. Era una scuola seria con testi di livello universitario. Quelli venivano dalle Frattocchie, i 5 Stelle vengono da niente”. Sono le parole del presidente di Forza Italia ...

campagna elettorale europee 2019 : comizi di chiusura dei partiti - le date : Campagna elettorale europee 2019: comizi di chiusura dei partiti, le date Si avvicina la data del voto per le elezioni europee 2019 e la Campagna elettorale sta per chiudersi. Tutti i partiti sono pronti a tenere gli ultimi comizi, spargendosi in diverse città dell’Italia e in altrettanto differenti date. Andiamo quindi a vedere quali sono gli ultimi comizi dei partiti politici, in cui si darà appuntamento agli elettori alle urne domenica 26 ...

La campagna elettorale fatta con i videogame : La relazione tra politici e videogiochi è sempre stata piuttosto difficile. Attaccati per la loro violenza, criticati per la dipendenza che possono provocare sui più giovani, contestati per i loro contenuti, i videogame raramente vengono riconosciuti dagli esponenti della classe dirigente come il media complesso che rappresentano o come un prodotto culturale con la sua dignità. È anche per questo che scoprire come alcuni candidati alle prossime ...

Decreto Famiglia - Tria : “Coperture non individuate. Salvini e lo sforamento del 3%? C’è una campagna elettorale in atto” : Le coperture per il Decreto Famiglia “per ora non sono state individuate” e quindi il provvedimento è stato rinviato. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, spiega in un’intervista ad Agorà, su Rai Tre, perché il pacchetto di misure portato in Consiglio di ministri non ha ricevuto il via libera nelle ore in cui il governo discuteva con toni accesi del dl Sicurezza. “Non sappiamo cosa sia questo miliardo. Se si ...

È solo campagna elettorale (ed è quasi finita) : la crisi di governo "non conviene" a nessuno : Ieri ennesimo braccio di ferro in Consiglio dei ministri, conclusosi con un nulla di fatto. Secondo molti osservatori...

"Fateli sbarcare" - l'appello che sa di campagna elettorale : Roberto Chifari Fioccano le dichiarazioni e le note di chi, in nome delle persone a bordo della Sea Watch 3, chiede a gran voce lo sbarco a Lampedusa. Qualcuno però ne approfitta: il sospetto è che si faccia campagna elettorale in vista delle elezioni europee Sul caso Sea Watch adesso scena in campo anche Pietro Bartolo, medico di Lampedusa ma anche candidato al parlamento Europeo nelle liste Pd-Se. "Le 47 persone a bordo della Sea ...

Migranti - Viminale all’Onu : “Pensi alla crisi in Venezuela e non faccia campagna elettorale. Dl Sicurezza bis necessario” : “L’Onu dedichi le energie all’emergenza umanitaria in Venezuela invece di fare campagna elettorale in Italia”. Il Viminale, dopo la lettera inviata dall’Alto commissariato per i diritti umani in cui si avverte il governo delle “violazioni dei diritti” nella gestione delle politiche migratorie, ha replicato tramite fonti interne alle agenzie di stampa. E nella risposta si ribadisce che per il ministro ...

Il Viminale : «L’Onu pensi al Venezuela - non faccia campagna elettorale in Italia» : La risposta del ministero dell'Interno alla lettera dell’Onu in cui si è espressa «preoccupazione» per le novità del decreto Sicurezza bis

Viminale : Onu fa campagna elettorale qui : 10.30 "Il Viminale non ha sottovalutato la lettera dell'Alto commissariato per i diritti dell'Onu, soprattutto alla luce della competenza e dell'autorevolezza delle Nazioni Unite in materia. Autorevolezza testimoniata da alcuni paesi membri dell'Onu come Turchia e Corea del Nord".E' quanto affermano fonti del Viminale sulla lettera dell'Onu sul Dl Sicurezza bis, ribadendo l'auspicio che "sia approvato nel CdM di lunedì". "L'autorevole Onu ...

Europee 2019 - Mentana 'chiude' la campagna elettorale e Propaganda Live slitta a lunedì 27 con uno speciale post Elezioni : La settimana decisiva per la campagna elettoriale annovera stop eccellenti (e inattesi) e appuntamenti speciali: se Rai 1 cancella Che Fuori Tempo che Fa per piazzare Porta a Porta nella seconda serata del lunedì, su La7 Enrico Mentana scalda i motori per quella che ha definito "La madre di tutte le maratone".prosegui la letturaEuropee 2019, Mentana 'chiude' la campagna elettorale e Propaganda Live slitta a lunedì 27 con uno speciale post ...