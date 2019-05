La bonifica italiana partecipa al progetto “Marocco Verde 2030” | firmata convenzione nel

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) L’ambizioso, lanciato da re Muhammad VI, vede protagonista anche l’Italia attraverso il Consorzio diVeneto Orientale, che ha sottoscritto unadi collaborazione con l’Agenzia del Bacino Idraulico Guir-Ziz-Rhèris, competente su tre regioni economiche (Meknès-Tafilalet, Oriental, Souss Massa Draa) e cinque province (Errachidia, Figuig, Tinghir,Midelt, Zagora): la notizia è emersa nel corso del Festival della, svoltosi a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, dove era presente anche una rappresentanza del Paese africano. La partnership, fondata sullo scambio di esperienze, interesserà, tra l’altro, il modello di gestione idraulica del Consorzio died in generale degli enti idraulici del nostro Paese. Si sta verificando l’utilità dei modelli italiani per affrontare i problemi di gestione delle risorse idriche nella ...

