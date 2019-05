Keanu Reeves | Cosa c’è dopo la morte? Solo il vuoto che lasciamo in chi ci

ilgiornale

(Di venerdì 24 maggio 2019) Sandra Rondini In una intervista tvha rivelato che lanon gli fa nessuna paura. Quale che sia, se eci sarà, sono tutte cose che lo lasciano indifferente. A spaventarlo èdover lasciare chi ama e ha bisogno di lui, come la sorella Kim, malata di leucemia, ospite al “Late Show with Stephen Colbert” per promuovere il suo nuovo film "John Wick 3”, ha rilasciato una toccante dichiarazione che ha sbalordito tutti i presenti. Mentre l’attore canadese rispondeva alle domande del conduttore via via più personali su temi come la vita, il dolore, lae il futuro, il conduttore ha chiesto a: “Secondo teaccadela?”. E la risposta dell’attore ha lasciato tutti senza parole. “Quello che succede non lo so, ma so per certo che tutti quelli che ci amano sentiranno la nostra mancanza”, ha affermato con grande ...

WeCinema : Week end al cinema con il ritorno di #PedroAlmòdovar da #Cannes72 con #DolorYGloria e quello di #KeanuReeves, kille… - Mythra88 : Keanu Reeves e i fan: compra un gelato per fare l'autografo sullo scontrino - Noovyis : Un nuovo post (CS Swag Bag With Keanu Reeves & the John Wick 3 Cast!) è stato pubblicato su Playhitmusic -… -