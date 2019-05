ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) Dopo una settimana dall’annuncio di addio di Massimilianodalla, i bookmaker si arrabattano ancora per capire chi sarà il successore. Un nome, su tutti, è emerso negli ultimi giorni: Maurizio, attuale tecnico del Chelsea ed ex allenatore del Napoli. Di certo, a Londra c’è stato un incontro faccia a faccia, segretissimo, tra lui e il capo dell’area sportiva bianconera, Fabio Parataci. Ma la strada non è certa. Perché l’altro nome importante, ancora in corsa, è quello di Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham. Il dirigente juventino, nel suo soggiorno a Londra, avrebbe infatti parlato anche con il fratello, e unico rappresentate, di Pochettino. La candidatura di, per ora, resta quella più forte. Due giorni fa, nella conferenza stampa prima della finale di Europa League contro l’Arsenal, aveva detto: “Ho ancora due anni di ...

Cascavel47 : Juventus, successione di Allegri: Sarri in vantaggio incontra Paratici, superato Pochettino. Smentita su Guardiola… - BiRaskolnikov : @AndreaLongo84 Non puoi essere, in successione, bandiera della Juventus ed allenatore dell’Inter. Quando saresti po… - fantapazzcom : Juve: Guardiola avanza, ma non è fatta -