Juve | la prima scelta di Paratici sarebbe Pogba | l' alternativa Milinkovic-Savic

Juventus - arriva Pep Guardiola? Parla Gigi Maifredi : "Lui la prima scelta - ma alle sue spalle..." : arriva o non arriva? Piovono indiscrezioni, ricostruzioni, conferme, smentite. Si Parla di Pep Guardiola e del suo possibile approdo alla Juventus (per alcuni saremmo addirittura "ai dettagli"). Va da sé, la febbre del popolo bianconero è rovente: sarebbe troppo bello avere quella squadra e quel mis

Juventus - Bernardeschi : 'Prima giocavo per gli altri - ora lo faccio per me stesso' : In questi giorni i giocatori della Juventus sono in vacanza e alcuni di loro ne stanno approfittando anche per svolgere degli impegni personali. Fra questi c'è Federico Bernardeschi che martedì era a Milano per rilasciare un'intervista con una nota rivista per la quale ha posato anche per un servizio fotografico. Gli impegni del numero 33 juventino sono stati molti e pure nella giornata di mercoledì la sua agenda era fitta. Infatti, Federico ...

Juventus - conferme su Sarri : occhio alla prima alternativa : Sarri alla Juventus? Sì, la sensazione è che il club bianconero abbia scelto l’ex Napoli come nuovo potenziale allenatore in vista della prossima stagione. Un matrimonio che potrebbe concretizzarsi dopo la finale di Europa League. Una mossa a sorpresa che segue in filo logico. Di fatto, la Juventus avrebbe voluto puntare con molta insistenza su […] L'articolo Juventus, conferme su Sarri: occhio alla prima alternativa proviene da ...

Juventus - Agnelli : 'Noi vediamo il futuro prima degli altri' : La notizia di riferimento degli ultimi giorni per quanto riguarda il calciomercato si è concretizzata venerdì 17 maggio, parliamo ovviamente dell'ufficialità dell'addio di Allegri dalla Juventus alla fine di questa stagione. La conferenza stampa presenziata dal massimo dirigente juventino Andrea Agnelli è servita per confermare tutta la gratitudine nei confronti del tecnico toscano che in questi cinque anni ha dimostrato di essere un vincente. ...

Dalla Spagna - Don Balon : la Juve sarebbe la prima scelta di Kroos : Rivoluzione di mercato. Potrebbe essere questo lo slogan ideale da affidare per il mercato estivo al Real Madrid, che dopo una Champions League deludente e il terzo posto nella Liga, sarebbe pronto a rivoluzionare una rosa di giocatori vincenti ma che necessariamente potrebbero avere l'idea di ricercare nuovi stimoli in altre squadre, dopo aver vinto tanto con la società spagnola. Il ritorno di Zidane è motivato proprio da questo, rifondare la ...

La Juventus ha spiegato perché avrà per la prima volta una maglia assai diversa : La nuova maglia della Juventus non avrà più le strisce bianche e nere verticali, ma mantiene l'alternanza dei colori con un tocco di rosa. Sul sito della società si parla di questa "scelta coraggiosa" che "rompe gli schemi senza dimenticare l'eredita' del passato". "Per la prima volta", si legge nella nota di lancio, "la divisa bianconera è divisa in sole due parti: ovviamente, una bianca e una nera. Ma insieme ai colori iconici del ...

Diretta Juventus Genoa Primavera - risultato 1-0 - / Streaming video tv : Frederiksen! : Diretta Juventus Genoa Primavera, risultato live 1-0,, in corso la sfida valevole per il 28esimo turno di campionato di categoria

Roma - per il futuro prima la Juve - poi il tecnico : Roma - La gara con la Juventus di domenica prossima, per la Roma , rappresenta l'ultima flebile speranza di Champions . Battendo i bianconeri, infatti, i giallorossi potranno ancora provare a ...

Juve - Mandzukic può rientrare prima : Passi avanti per Mario Mandzukic , che ha un problema al tendine rotuleo e sembrava destinato a tornare direttamente la prossima stagione. La punta croata - spiega il sito della Gazzetta dello Sport - sta meglio e a sorpresa potrebbe anticipare i tempi.

Conte alla Juventus : pochi dubbi - bianconeri la prima scelta : Conte Juventus– Antonio Conte ritornerà ad allenare su una panchina italiana al 60%. Ad affermarlo lo stesso diretto interessato il quale lascia aperte anche le speranze per un futuro all’estero o addirittura per un anno sabbatico. L’ex tecnico del Chelsea è stato chiaro: “Voglio un progetto vincente”. Ecco perchè la Juventus potrebbe tornare prepotentemente in […] More

Sarri : «Il Napoli prima di me finì a -24 dalla Juve» : Come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, dopo l’andata della semifinale di Europa League, conclusa con un incoraggiante 1-1, Sarri è apparso molto più disteso di quanto non fosse negli ultimi tempi sulla panchina del Chelsea “Ma i vertici del club gli permetteranno di sviluppare il suo progetto?” Questo è l’interrogativo adesso. L’allenatore toscano si è giustificato «In un campionato così competitivo non è facile ...

Juventus – Nedved sorprende tutti prima del Derby della Mole : “futuro di Allegri? Ecco cosa dico” : Nedved ed il futuro di Allegri alla Juventus: le parole del vice presidente bianconero a pochi minuti dal fischio d’inizio del Derby della Mole “Ha un contratto, perciò deve continuare“. Il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved, assicura che Massimiliano Allegri sarà il tecnico dei bianconeri per la prossima stagione. “Ho potuto seguire la squadra per tutta la settimana, ho visto Allegri molto sereno, ho ...

Juve-Toro - la prima volta - da ex - di Kean. Mazzarri si affida a Belotti e Berenguer : Il doppio ex più atteso, o temuto, gioca titolare. Moise Kean farà coppia con Cristiano Ronaldo nell'atteso derby di Torino che stasera vale per la storia, l'orgoglio e l'Europa. Allo Stadium il Toro ...