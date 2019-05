Intervista all’europarlamentare Dario Tamburrano

romadailynews

(Di venerdì 24 maggio 2019) Se dovesse sintetizzare il suo impegno per l’Europa nei 5 anni appena trascorsi in 5 punti quali sarebbero? Durante la legislatura appena conclusa ho lavorato nella commissione parlamentare ITRE, che si occupa di energia, industria, ricerca, energia, innovazione e tecnologie digitali e per le telecomunicazioni. I resoconti dettagliati di questi cinque anni sono sul mio blog. Per quanto riguarda l’energia, sono stato inserito – unico italiano – fra i cinque europarlamentari più influenti e sono riuscito ad ottenere un quadro legislativo UE favorevole alla generazione diffusa di energie rinnovabili, che dovrà essere recepito entro il 2020 dalle legislazioni nazionali. Questo quadro riconosce fra l’altro i diritti dei produttori-autoconsumatori di energie rinnovabili, siano essi singoli individui o comunità. Anche le piccole, medie e micro imprese potranno diventare parte di ...

