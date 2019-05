Inter | nuovo obiettivo a centrocampo | nel mirino ci sarebbe Pellegrini

Cyberbullismo - sexting e universi digitali : serve un approccio nuovo per Interpretarli : “Il ritiro sociale negli adolescenti” curato da Matteo Lancini per Raffaello Cortina Editore sexting, Cyberbullismo, overdose videoludiche, gioco d’azzardo, isolati sociali sulla scia degli hikikomori giapponesi: quanto, i nostri tempi digitali, hanno influito e influiscono sulle modalità di comportamento e di relazione. Quanto, detto altrimenti, gli strumenti con cui dovremmo modificare la realtà hanno invece modificato noi? E, nel ...

Brexit - Theresa May annuncia un “nuovo accordo”. All’Interno sarà inserita anche clausola per indire secondo referendum : Un “nuovo accordo” sulla Brexit, “l’ultima opportunità” per uscire dallo stallo interno al Regno Unito e ratificare la definitiva uscita dall’Unione europea. Il primo ministro britannico, Theresa May, ha detto in un discorso che la nuova legge quadro sarà presentata ai deputati di Westminster a inizio giugno. E all’interno sarà inserita una clausola che, nonostante la premier rimanga contraria a una ...

Inter - nome nuovo per l'attacco : nel mirino ci sarebbe Richarlison : Una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato sarà sicuramente l'Inter. Da qualche giorno la Uefa ha comunicato ufficialmente che la società nerazzurra è uscita dal settlement agreement siglato qualche anno fa quando alla guida c'era Erick Thohir. Questo permetterà al club di potersi muovere con maggiore libertà senza le limitazioni dei paletti del fair play finanziario. Una delle esigenze sarà quella di rinforzare il ...

Guardia di Finanza - il comandante Interregionale dell’Italia centrale Zafarana nominato nuovo comandante generale : Il generale di corpo d’armata Giuseppe Zafarana, da novembre 2018 comandante interregionale dell’Italia centrale, è stato nominato dal Consiglio dei Ministri a capo della Guardia di Finanza. Zafarana, 55 anni, è nato a Piacenza il 2 maggio del 1963 e ha iniziato la carriera militare nel 1981 frequentando l’Accademia della Guardia Finanza. Si insedierà il prossimo 25 maggio quando scadrà il mandato di Giorgio Toschi, nominato nell’aprile del 2016 ...

Addio vecchie unità di misura : oggi entra in vigore il nuovo sistema Internazionale : Addio alla vecchia definizione delle unità di misura: da oggi chilo, ampere, kelvin e mole, vanno in soffitta - dove già sono metro, mole e candela - per fare posto ai nuovi criteri di definizione. A stabilire le nuove regole di misura non sono più punti di riferimento fisici, come il “Grand Kilo”, il cilindro di platino-iridio per il chilogrammo, ma leggi matematiche come le costanti dell’universo. ...

Da oggi in vigore in tutto il mondo il nuovo Sistema Internazionale delle unità di misura : Siamo a una svolta epocale, che non interessa solo il mondo scientifico, ma anche il comune cittadino: da oggi, lunedì 20 maggio 2019, le nostre misurazioni avranno un riferimento più che stabile e certo, ovvero le leggi dell’universo. Il 20 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Metrologia, entra infatti in scena il nuovo Sistema Internazionale delle unità di misura (SI), nel quale a cambiare sono le definizioni delle sette unità ...

Il Napoli cala poker : psicodramma per l'Inter - Champions di nuovo in bilico : Ci risiamo: è psicodramma Inter. Travolti al San Paolo per 4-1 da un Napoli ormai in vacanza, i nerazzurri rimettono clamorosamente in discussione una qualificazione alla prossima Champions League che sembrava ormai in ghiaccio. A novanta minuti dal termine, l'Inter viene raggiunta dall'Atalanta a q

Lione - Sylvinho lascia la Selecao : l’ex Inter sarà il nuovo allenatore del OL : Il Lione ha scelto il nuovo allenatore. Si tratta del brasiliano Sylvinho che proprio ieri ha lasciato il suo ruolo come collaboratore del commissario tecnico del Brasile, Tite, e che secondo RMC Sport avrebbe già trovato un accordo con l’Olympique. L’ex giocatore prenderà il posto di Bruno Genesio. A sceglierlo il futuro ds del club francese, il connazionale ed ex giocatore del Lione, Juninho. Il 45enne Sylvinho, che in ...

Il nuovo SplInter Cell "non arriverà molto presto" : I numerosi fan di Splinter Cell stanno aspettando da anni un nuovo capitolo dell'amata serie ma, a quanto pare, sembra che l'attesa per un nuovo gioco si prolungherà ancora.Ultimamente, si è parlato di un eventuale nuovo gioco: uno dei creative director di Ubisoft ha condiviso pochi giorni fa un tweet in cui affermava di essere al lavoro sul prossimo Splinter Cell, ma il tutto sarebbe poi risultato uno scherzo dello sviluppatore.Ora, però, ...

Giornata Mondiale della Metrologia : il 20 maggio entra in vigore il nuovo Sistema Internazionale : Ogni anno, il 20 maggio, si tiene la Giornata Mondiale della Metrologia, anniversario della firma della Convenzione del Metro. Con questo trattato Internazionale, siglato a Parigi nel 1875, diciassette paesi, tra cui l’Italia, posero le basi per stabilire un Sistema di misurazione comune e condiviso, che dal 1960 è noto come Sistema Internazionale delle unità di misura (SI). Il 20 maggio 2019 ha un duplice significato perché sarà anche il ...

Daniele Interrante di nuovo single dopo il confronto con la De André - : Luana Rosato Pare sia giunta al capolinea la storia tra Daniele Interrante e Stefania Marchionna: l'ex di Francesca De André, secondo il gossip, è nuovamente solo Lo abbiamo visto entrare nella casa del Grande Fratello 16 per un confronto con le sue storiche ex, Francesca De André e Guendalina Canessa, e, ora, Daniele Interrante pare sia di nuovo single. A rivelare i risvolti della situazione sentimentale di Interrante è stato il ...

Internazionali d’Italia 2019 - pioggia incessante a Roma! Il nuovo programma e gli orari! : La pioggia ha rivoluzionato completamente il programma odierno degli Internazionali d’Italia. Si dovrebbe cominciare alle 15.00, ma le previsioni del meteo non danno buone notizie anche per il pomeriggio. QUESTO IL nuovo programma DI MERCOLEDI’ 15 MAGGIO ‼Revised‼ #ibi19 #tennis pic.twitter.com/arLYzDiTsP — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 15, 2019 Internazionali D’ITALIA IN TV E STREAMING TORNEO ...

Daniele Interrante è di nuovo single : la soffiata di Signoretti : Daniele Interrante news: è finita la sua ultima storia d’amore Non c’è pace in amore per Daniele Interrante. Secondo quanto spifferato da Riccardo Signoretti, direttore di nuovo e nuovo Tv, l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe di nuovo single. Sarebbe dunque finita la storia con la ventenne romana, che non fa parte del mondo […] L'articolo Daniele Interrante è di nuovo single: la soffiata di Signoretti proviene da ...

Daniel Craig cade e si fa male sul set del nuovo James Bond : Interrotte le riprese del film : Attimi di apprensione per Daniel Craig. L’attore inglese si è infortunato dopo una caduta durante le riprese di “Bond 25“, l’ultimo film della saga di James Bond dedicata al leggendario agente segreto britannico “007”. A dare la notizia è il tabloid britannico The Sun: Craig stava girando una scena d’azione sul set in Giamaica quando durante una corsa è scivolato e caduto, riportando un problema alla caviglia. ...