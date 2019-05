Inter | hai la carica dello stadio | San Siro tutto esaurito contro l’Empoli

calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) Tutti insieme per supportare una squadra verso il traguardo stagionale. L’non è ancora qualificata alla prossima Champions League, serve far punti ma non sarà facile. L’avversario è infatti l’Empoli, alla ricerca di punti salvezza e con un orecchio alla sfida tra Fiorentina e Genoa. Ma i tifosi nerazzurri, come ormai d’abitudine, non faranno mancare il proprio apporto per la sfida di domenica sera. E’ infatti previsto ila San: sono già 65 mila i biglietti venduti. Intanto la squadra agli ordini di Luciano Spalletti è scesa in campo questa mattina per l’allenamento dell’antivigilia. Dopo il riscaldamento e il torello, la seduta è stata caratterizzata da un lungo focus tattico.L'articolo, hai la: Sanl’Empoli CalcioWeb.

