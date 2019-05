optimaitalia

(Di venerdì 24 maggio 2019) Chi lo ha detto che le avventure di2 sono finite? Mentre il "cugino" Anthem continua a destare preoccupazione tra gli appassionati video, i Guardiani hanno ancora di che combattere nello shooter massivo di casa Bungie. Come molti di voi già sapranno, infatti, il 4 giugno 2019 il team di sviluppo americano metterà a disposizione dei player su PC, PlayStation 4 e Xbox One la quarta ed ultima espansione dell'Annual Pass. Espansione che porterà con sé anche un- o incursione, per usare la lingua di Dante -, denominato Crown of Sorrow e per la prima volta giocabile fin dal lancio.Non è tutto, perché questodi2 ha dalla sua anche un'altra importantissima novità. Come svelato da Bungie nell'update settimanale pubblicato sul suo blog ufficiale, per le prime 24 ore dal lancio Crown of Sorrow farà in modo che ilPotere dei ...

OptiMagazine : Inattesa svolta per Destiny 2: il nuovo raid elimina i limiti di livello dei giocatori - laltra_opinione : Inattesa svolta a #sinistra dell'#Olanda. I primi #exitpoll vedono i #laburisti in testa, mentre i #populisti fren… -