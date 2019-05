Il Trono di spade | il boss di HBO | ' Il primo spin-off forse già nel 2020'

Blastingnews

(Di venerdì 24 maggio 2019) Domenica scorsa alle 3 di notte italiane in contemporanea con gli Stati Uniti è andata in onda l'ultima puntata della saga televisiva deldi. La serie tv ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin continua a fare i conti con lo straordinario successo raggiunto nelle 8 stagioni che sono state acclamate da pubblico e critica. Infatti, solo le ultime puntate dell'ottava stagione sono state criticate dal pubblico per il modo in cui sono terminate. Intanto, il presidente della rete televisiva HBO, Casey Bloys ha dichiarato di non essere sorpreso della reazione dei fan: "Non sono per niente sorpreso della reazione di alcuni fan. Infatti, per una serie tv di questo successo e con un fandom tanto appassionato, era un po’ difficile riuscire ad abbandonare tutti. Da quello che ho potuto leggere sul web, il pubblico si è diviso ...

FBiasin : Mi segnalano problemi di ordine pubblico anche nel Trono di Spade. #GoT - mottagiuseppe1 : RT @_GrayDorian: Silvio: 'Ho evitato che la Russia attaccasse la Georgia'. Poi ho guidato l'Apollo 11 parcheggiando pure in retro sulla lun… - maurocolombo6 : RT @_GrayDorian: Silvio: 'Ho evitato che la Russia attaccasse la Georgia'. Poi ho guidato l'Apollo 11 parcheggiando pure in retro sulla lun… -