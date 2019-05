Il Trono di Spade | Daenerys è crudele perché è una Targaryen e per tutto ciò che ha subito

Dubbi sul Trono di Spade. L’attore Kit Haringon teme che possa essere considerata una serie sessista - : Carlo Lanna Dopo il finale del Trono di Spade, Kit Harington si rivela in un'intervista, e afferma che i fan potrebbero considerare il cult della tv di oggi una serie sessista Appena una settimana fa è calato definitivamente il sipario su Il Trono di Spade. Proprio in vista del finale di serie, Kit Harington che ha interpretato per 8 lunghe stagioni l’amatissimo Jon Snow, in un’intervista che ha rilasciato all’Hollywood Reporter, ...

Il Trono di Spade e oltre - 5 domande senza risposta dopo il finale (incluso uno spin-off su Arya?) : Il finale de Il Trono di Spade ha regalato una conclusione alla storia e ai suoi personaggi, eppure sono ancora molte le domande lasciate senza risposta. Proviamo a capire quali. ATTENZIONE: SPOILER SUL finale DE IL Trono DI Spade Dove va Drogon dopo la morte di Daenerys? Quando il destino di Khaleesi si è compiuto per mano di Jon, Drogon brucia il Trono della discordia, che ha causato tanto dolore e la morte di sua madre. ...

WesterosCraft è il server di Minecraft dedicato esclusivamente al mondo de Il Trono di Spade : Dopo otto stagioni Il Trono di Spade è ufficialmente terminato e tutti i personaggi della serie hanno cominciato a percorrere il Viale del Tramonto. Anche se le loro avventure sono terminate, ciò non significa che non potete ancora visitare le terre dei sette regni.Se siete fan della serie TV e dei libri questa notizia può interessarvi. Esiste un server di Minecraft in cui sono stati ricreati tutti e sette i regni di Westeros. WesterosCraft, ...

Il Trono di Spade - le pagelle dei personaggi : Tyrion e Arya i migliori : Ci ha tenuto compagnia praticamente quasi per un decennio, ma ora è davvero finita, stiamo parlando della serie tv Il Trono di Spade, che con la sua ottava stagione ha chiuso i giochi con Bran Stark sostanzialmente nominato come nuovo Re. Come ben sappiamo la trama che ha portato a questo epilogo nell'ultima stagione ha sollevato molte polemiche fra i fan, in maggioranza non contenti di come sono andate le cose, ma qui non ci metteremo a dare ...

Il Trono di spade - George Martin assicura : 'Il finale dei libri sarà diverso dalla serie' : Sono passati alcuni giorni dalla messa in onda dell'ultima puntata della saga del Trono di spade, la serie tv fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin e sono ancora un po' tutti increduli che sia finito veramente. Inoltre, la serie evento che ha tenuto incollati milioni di telespettatori in tutto il mondo, ci ha lasciato con un finale che a molti fan ...

Il Trono di Spade - ecco cosa dice George RR Martin sul finale e sui libri : Il Trono di Spade è finito e sulla conclusione tutti hanno detto la propria opinione. All’appello mancava giusto George RR Martin, cioè colui da cui tutto è iniziato. Lo scrittore, autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, non si è tirato indietro e ha affidato al suo blog il suo pensiero sul finale della serie che più l’ha reso famoso nel mondo. «È difficile credere che sia finita, a dire ...

Zitti tutti! Il Trono di Spade merita solo rispetto : “L’amore è la morte del dovere”, ricorda Jon Snow ripescando nella memoria una considerazione del maestro Aemon. “Talvolta il dovere è la morte dell’amore”, gli suggerisce Tyrion Lannister con l’amara consapevolezza di chi sa quanto può essere devastante il potere nelle mani sbagliate. È lo scambio di battute che, di fatto, apre alla morte di Daenerys Targaryen, la ...

Tristi per la fine de Il Trono di Spade? Arriva un sito per aiutare i fan a superare il “lutto” : Il Trono di Spade è terminato da qualche giorno, ma i fan sono ancora in lutto e non riescono a superare la fine della loro serie preferita. L'ultimo episodio, andato in onda domenica, ha raccolto pareri discordanti, tra gli elogi e la delusione. Non c'è dubbio che l'acclamato show targato HBO resterà per sempre negli annali della storia della televisione come uno dei migliori prodotti mai visti sul piccolo schermo. Come si evince, il finale ...

Il Trono di Spade 8 : pubblicata 'The Rains of Castamere' cantata da Serj Tankian : È stata pubblicata pochi giorni fa la versione di "The Rains of Castamere" cantata da Serj Tankian che fa parte della colonna sonora dell'ultima stagione de "Il Trono di Spade". La serie è giunta al capolinea lo scorso 19 maggio tra proteste, critiche e pareri favorevoli: senza dubbio, però, ciò che non dividerà gli spettatori sarà la colonna sonora. The Rains of Castamere "Il Trono di Spade" è arrivato finalmente al suo capitolo conclusivo: ...

Fine del Trono di Spade : arriva il supporto psicologico online : Il Trono di Spade è arrivato alla Fine. Dopo quasi un decennio in cui tantissime persone sono rimaste incollate agli schermi, in cui la passione verso le vicende dei Sette Regni è costantemente cresciuta e in cui gli spettatori hanno atteso, settimana dopo settimana una nuova puntata, la serie TV è arrivata al capolinea. Il Trono di Spade: le "Cronache" che ci hanno fatto sognare Tutti i fan, dopo i titoli di coda dell'ultimo episodio, sono ...

Con la fine de Il Trono di Spade si chiude un’era : cosa ha funzionato e cosa no nell’ultima stagione : Il Trono di Spade è finito per sempre, ed è tempo di tirare le somme: perché l'ultimo episodio ha deluso così tanto il pubblico? Teniamo a precisare che è un diritto e dovere legittimo che qualcosa possa non piacere; gli spettatori possono avere le proprie opinioni, e non per questo venire attaccati. La delusione per il finale de Il Trono di Spade è più che sentita. Nonostante quasi 20 milioni di americani si siano sintonizzati per guardare ...

Fan avvertiti - c'è il prequel del Trono di Spade : ecco cosa si sa - : Carlo Lanna Prime indiscrezioni sul prequel de Il Trono di Spade, la serie tv è prevista tra un anno, intanto a Belfast sono incorso le riprese Qualche giorno fa è calato il sipario sulla serie cult de Il Trono di Spade. Dopo 8 stagioni finalmente è stato scritto il destino dei sette regni di Westeros. Il franchise però non è finito qui perché già si pensa a un prequel. Il network americano della HBO, qualche tempo fa, ha ...

Nasce un sito internet per aiutare i fan dopo la fine de Il Trono di Spade - : Carlo Lanna dopo il finale de Il trono di Spade Nasce un gruppo di sostegno specializzato per i fan della celebre serie tv Domenica in America e lunedì in Italia è andato in onda l’ultimo episodio de Il trono di Spade, la serie cult di ultima generazione. Il finale di serie ha certamente diviso il pubblico, infatti non sono mancate le critiche pungenti, ma sicuramente nel cuore dei fan, è rimasto un vuoto incolmabile. In soccorso c’è ...

L'emozionante addio dei personaggi del Trono di Spade dopo la fine della serie : Tutto il mondo saluta il Trono di Spade. dopo l’episodio finale andato in onda tra domenica e lunedì, migliaia di fan hanno inondato i social di post tristi e dispiaciuti per l’addio di una serie che li ha appassionati per quasi un decennio. Ma non solo loro hanno gettato le loro emozioni in pasto a Facebook e Twitter. Anche i principali protagonisti della serie hanno condiviso i loro sentimenti al riguardo.Emilia Clarke, ...