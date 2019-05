Il Piave mormorava | canzone del 24 maggio L' entrata in guerra dell' Italia

ilsussidiario

(Di venerdì 24 maggio 2019) 'Il', unae più celebri canzoni patriottichene che celebra l'innel 1915.

theunderdog61 : RT @mat_brandi: 'Il Piave mormorava, calmo e placido, al passaggio dei primi fanti, il ventiquattro maggio; l'esercito marciava per raggiun… - StufaMarcia1 : RT @mat_brandi: 'Il Piave mormorava, calmo e placido, al passaggio dei primi fanti, il ventiquattro maggio; l'esercito marciava per raggiun… - Llukas79 : RT @mat_brandi: 'Il Piave mormorava, calmo e placido, al passaggio dei primi fanti, il ventiquattro maggio; l'esercito marciava per raggiun… -