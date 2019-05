IL PARADISO DELLE SIGNORE 3 | anticipazioni replica del 27 maggio 2019

tvsoap

(Di venerdì 24 maggio 2019)puntata Ildi lunedì 272018 (dell’episodio n. 6): Vittorio (Alessandro Tersigni) chiede aiuto a Marta (Gloria Radulescu) per fare in modo che Andreina (Alice Torriani) non sia arrestata, ma non le spiega che la Mandelli è in realtà la sua fidanzata… Luca (Francesco Maccarinelli) è sempre più interessato ad Adelaide (Vanessa Gravina) e intende conquistarla con un dono destinato a suscitare grande gelosia in Umberto (Roberto Farnesi)… Riccardo (Enrico Oetiker) prosegue il suo corteggiamento verso Nicoletta (Federica Girardello), con grande entusiasmo da parte della mamma di lei, Silvia (Marta Richeldi)… Potete leggere l'articolo IL3,del 27su Tv Soap.

