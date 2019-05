Il nuovo Aladdin | tra femminismo e kitsch

ilgiornale

(Di venerdì 24 maggio 2019) Serena Nannelli Il vecchio cartoon, ora live-action e in salsa Bollywood, ha un cast multietnico, esibite sfumature post #metoo e un esotismo artificioso. Riuscito il Genio/Will Smith, pessimo il villain. Disney continua a rivisitare i suoi più grandi classici d'animazione, dandone alle sale la versione con persone in carne e ossa. E' ora la volta di "", ispirato all'omonimo cartone del 1992. Il riferimento resta la fiaba "Aladino e la lampada meravigliosa" contenuta nella raccolta "Le mille e una notte", una storia di amore e avventura declinata stavolta in stile Bollywood. Nonostante la libertà creativa rispetto all'originale, legata all'innesto di diversi elementi politicamente corretti di cui certo cinema odierno sembra non poter più fare a meno, la vicenda è grossomodo quella che tutti conosciamo. Nella città di Agrabah, la Principessa Jasmine (Naomi Scott) sogna ...

