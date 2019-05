Il nesso segreto tra Matrix e Buena vista social club

gqitalia

(Di venerdì 24 maggio 2019) Venti anni fa, 7 maggio 1999, nei cinema italiani uscivano, diretto dagli allora fratelli Wachowski, e, girato da Wim Wenders con Ry Cooder. Due film iconici ma agli antipodi, e non solo perché il primo è fantascienza e il secondo un documentario. Il fatto è che entrambe le pellicole sono a modo loro collocate nel presente, ma sono opposte le direzioni verso cui puntano. Se gli anziani musicisti diguardano al passato con gratitudine, gli eroi disi rivolgono al futuro con orrore. Per gli uni il presente è dolcemente malinconico («Dos gardenias para ti...»); per gli altri è uno schifo. Il primo film mette in scena (letteralmente: sul palco) una vecchiezza "slow" e generosa di sé, colorata e carnale; il secondo ha per protagonista una gioventù in surriscaldamento climatico, ...

CMastroff : @TraviMonica @Mainomenos1 @CottarelliCPI Non c'é nesso poi le dico un segreto le tasse non servono a pagare i servi… - giada_online : Eppure secondo me tra il nono figlio segreto di Maradona e Mark Caltagirone c'è un nesso! #Noneladurso -