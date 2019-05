Il governatore del Missouri ha firmato la legge che vieta l’aborto dopo 8 settimane di

Perugia. Respinte le dimissioni del governatore Catiuscia Marini : La maggioranza si stringe intorno al Governatore. Infatti l’Assemblea regionale dell’Umbria ha respinto le dimissioni del presidente Catiuscia Marini. L’esponente

Il governatore Nicola Zingaretti nomina direttrice la funzionaria a processo per truffa ai danni della Regione Lazio : Dirigente della Regione Lazio, imputata nell’ambito di un processo per truffa nei confronti del suo stesso ente – che si è pure costituito parte civile – sulla cui testa pende una richiesta di condanna di 10 anni di carcere. Nonostante questo, il 22 gennaio 2019 Tiziana Petucci è stata nominata dal governatore Nicola Zingaretti a capo della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attivita` Produttive e Lazio Creativo, incarico per il ...

Il governatore della Luisiana saluta Trump con i "suoi" calzini : Il governatore della Louisiana Billy Nungesser ha accolto Donald Trump in modo originale. Il Presidente degli Stati Uniti, atterrato all’aeroporto Chennault a Lake Charles, è stato salutato da Nungesser che ha mostrato i propri calzini che ritraggono lo stesso Trump, ciuffo chiaro incluso. Il politico della Louisiana ha mostrato immediatamente con orgoglio i propri calzini al presidente, appena sceso dal proprio ...

Il governatore nei guai per la nomina del socio. Ma ecco cosa non torna : Non si trattava di un tirapiedi o di un'amichetta, ma di un professionista con una lunga esperienza politica e legale alle spalle. Il problema per Fontana, però, si chiama conflitto di interessi. ...

Di cosa è accusato il governatore della Lombardia Attilio Fontana : Milano, 8 mag., askanews, - Avrebbe violato i principi di imparzialità previsti dalla legge in caso di 'avviso pubblico di nomina' per un incarico di natura regionale come quello ottenuto dal suo ...

Tangenti Milano - 'il governatore della Lombardia Attilio Fontana nel registro degli indagati per abuso d'ufficio' : Correlati Nino Caianiello, chi è "il capo del sistema feudale" per le nomine della politica. "Io sono il sole, la terra mi gira intorno" Tangenti Milano, Greco: "Valutiamo la posizione del ...

Tangenti Milano - “il governatore della Lombardia Attilio Fontana nel registro degli indagati per abuso d’ufficio” : Scampato di fatto a un’accusa che poteva essere di concorso in corruzione, Attilio Fontana governatore della Lombardia però finisce nel registro degli indagati per abuso d’ufficio. Come scrive il Corriere della Sera il presidente leghista ha iniziato la sua giornata – mentre gli uomini della Finanza e dei Carabinieri eseguivano gli arresti su ordine del gip di Milano Raffaella Mascarino – da parte lesa o quasi e ...

Il governatore della Calabria e il sindaco di Cosenza sono indagati per appalti truccati : Un nuovo terremoto giudiziario si abbatte sulla politica calabrese, coinvolgendo due probabili candidati alla presidenza della Regione, l'attuale governatore Mario Oliverio, del Pd, e il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, di Forza Italia, che proprio alcune settimane fa ha lanciato la sua candidatura nel corso di una convention a Lamezia Terme. Insieme ad altre 18 persone, tra cui esponenti politici di primo piano come l'ex vicepresidente ...

Tangenti Milano - Greco : “Valutiamo la posizione del governatore Fontana”. Le carte : “Voleva ricollocare il socio Marsico” : Per il momento Attilio Fontana è parte offesa ma la sua posizione potrebbe anche cambiare. Lo ha detto il procuratore capo di Milano, Francesco Greco, durante la conferenza stampa sulle 43 misure cautelari che hanno fatto tremare la Lombardia. Il governatore non è stato ancora interrogato. “Aspettavamo che venissero eseguire le misure cautelari ma sarà sentito prossimamente”, ha detto il capo dell’ufficio inquirente milanese. ...

"Grazia per Formigoni". La raccolta firme per la liberazione dell'ex governatore ha già 350 firme : Una raccolta di firme per chiedere che venga concessa la grazia all'ex governato lombardo e senatore di Ncd Roberto Formigoni, che da fine febbraio sta scontando nel carcere di Bollate una condanna per corruzione. A lanciare l'iniziativa è stato l'imprenditore Angelo Cenicola, amico personale di Formigoni. Al momento la richiesta è stata sottoscritta da 3.500 persone. E su Facebook è stata aperta anche la pagina 'Roberto ...

Autonomia e non solo : il lato personale del governatore : Bisogna comunque avere una visione del mondo futuro comune per andare avanti». Lei cosa pensa sulla chiusura dei centri commerciali la domenica? «E' il secondo giorno della settimana con maggiore ...

Lo stabilimento Foxconn voluto da Trump è vuoto : il governatore del Wisconsin attacca - : ... come accennato, avrebbe dovuto portare all'assunzione di migliaia di abitanti dando un grande incentivo alla economia locale. L'azienda ha però cambiato idea, parlando successivamente di LCD di ...

L’ex governatore del Massachusetts Bill Weld è diventato il primo sfidante di Donald Trump per le primarie del Partito Repubblicano : L’ex governatore del Massachusetts Bill Weld è diventato il primo sfidante di Donald Trump all’interno del Partito Repubblicano per le primarie che formalmente decideranno il candidato presidente del Partito. Weld ha 73 anni ed è stato governatore tra il 1991

Cosenza - Comune condannato a pagare i debiti del sindaco Occhiuto. È l’aspirante candidato governatore di Forza Italia : Il Comune di Cosenza deve pagare i debiti personali del suo sindaco, Mario Occhiuto, che il centrodestra sta per candidare a governatore della Calabria. La sezione civile della Corte d’Appello di Catanzaro ha infatti confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza che, nel gennaio 2018, aveva condannato l’amministrazione comunale. Secondo i giudici, EquItalia ha tentato invano di recuperare parte dei debiti personali da un milione e 770 ...