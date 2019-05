‘Il calcio che vogliamo’ | Papa definisce sport grande occasione per dare meglio di sé

romadailynews

(Di venerdì 24 maggio 2019) Roma – “Loe’ unaper imparare aildi se’, con sacrificio e impegno, ma soprattutto non da soli”. Lo ha dettoFrancesco nel corso dell’udienza in Aula Paolo VI, in Vaticano, ai partecipanti dell’incontro ‘Ilche vogliamo’, promosso dalla Gazzetta delloin collaborazione con la Figc, il Miur e la LegaSerie A. “Viviamo in un tempo in cui, grazie anche alla presenza massiccia delle nuove tecnologie, e’ facile isolarsi, creare legami virtuali con tanti ma a distanza- ha aggiunto il Santo Padre rivolto ai circa 6mila bambini provenienti dal Lazio e dall’Abruzzo che affollano l’Aula- Il bello di giocare con un pallone e’ di poterlo fare insieme ad altri, passandolo in mezzo a un campo e imparando a costruire azioni di gioco, affiatandosi come ...

