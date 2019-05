I sovranisti europei non sono d’accordo sulle politiche sociali

Napolitano : “I sovranisti e gli anti-europeisti propongono un inganno" : Domenica prossima i cittadini italiani si recheranno al seggio per eleggere il nuovo Parlamento UE e oggi a fare una raccomandazione prima del voto ci ha pensato il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha voluto mettere in guardia gli italiani - e non solo - dai sovranisti e dagli anti-europeisti che hanno ottenuto maggiore potere nei vari Paesi UE, Italia compresa.Dalle pagine di Repubblica, Napolitano ha spiegato che ...

Matteo Salvini e i leader sovranisti europei in Piazza Duomo a Milano : Matteo Salvini con al fianco Marine Le Pen, Geert Wilders, Joerg Meuthen e gli altri leader sovranisti. È la foto che il vicepremier leghista pubblica su Facebook poco prima dell’inizio della manifestazione in Piazza Duomo a Milano, della Lega con 11 partiti europei alleati.Salvini con i suoi ospiti posa per una foto davanti a una tavola apparecchiata e scrive: “Con tanti amici e alleati da tutta Europa, ora a Milano. Ci ...

Evviva i sovranisti europei (che dicono la verità sull’Italia) : Il raduno di oggi a Milano dell’internazionale dei sovranisti europei potrebbe essere un’occasione ghiotta per Matteo Salvini: per ascoltare non solo quello che i colleghi nazionalisti dicono sull’Europa ma anche quello che i colleghi nazionalisti dicono sull’Italia. La ragione per cui non capiterà

Pöttering raffredda il flirt tra Ppe e sovranisti : “Sono antieuropei” : Bologna. A venti giorni dalle elezioni europee i sondaggi sembrano disegnare un quadro senza sconvolgimenti epocali, gelando le speranze di uno sfondamento da parte dei partiti nazional-populisti. In Italia il duo Salvini-Di Maio ha agitato la prospettiva dello sfondamento come premessa per una spec

Alleanza popolari-sovranisti? No di Merkel : «Nessun dialogo con antisemiti e antieuropei» : Il vicepremier: «Vogliamo un’Europa diversa che difenda la sicurezza, rilanci il lavoro la famiglia e l’identità cristiana del nostro continente». Le critiche di Pd, Forza Italia e M5S

Il confronto tra europeisti e sovranisti : Si terrà oggi, 13 aprile alle ore 17.30 presso il Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto, il confronto tra europeisti e sovranisti. Tra i partecipanti dell'incontro introdotto dall' on.Tommaso ...

Europee - Prodi : “Populismo? La gente non si sente protetta. Ma obiettivi sovranisti si raggiungono se si è filoeuropei” : “Dobbiamo assolutamente andare avanti nel progetto di costruzione europeo“. A rivendicarlo l’ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione Ue Romano Prodi, nel corso di una ‘lectio magistralis‘ sull’Europa tenuta al Cnel a Roma. “Il risveglio del sentimento europeo oggi è venuto per due fatti negativi. Il primo è la Brexit, un dramma tale, con un’incapacità di gestirla tale ...

I giovani sovranisti europei a Roma guardano alla Russia di Putin : In sala c’erano i lepenisti, i tedeschi di Alternative für Deutschland e gli austriaci di Freitliche partei östereichs. A guidare le danze i giovani della Lega. Leggi

Messaggio ai sovranisti da Bratislava : vince l’europeista Zuzana Caputova : Si spezza il fronte sovranista. Torna a crescere la voglia d’Europa. Da Bratislava arriva un Messaggio ai sovranisti. vince l’europeista

'Riunirò a Milano i sovranisti europei' - Salvini - : Roma, 27 mar., askanews, - 'Sto organizzando un grande evento qui a Milano con tutti gli alleati europei della Lega per proporre una riforma dell'Unione'. Lo annuncia il ministro dell'Interno e ...