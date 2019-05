Huawei | perché a rimetterci saranno le vendite in Europa

Ecco come e perché è nato il ban di Huawei negli USA : c’è tanto di più dello spionaggio : La notizia del blocco alle vendite di tecnologia americana a Huawei non è casuale: scopriamo perché è stato autorizzato e da dove nasce la vicenda. L'articolo Ecco come e perché è nato il ban di Huawei negli USA: c’è tanto di più dello spionaggio proviene da TuttoAndroid.

Perché dovrebbe valere la pena il nuovo Huawei P20 Lite 2019 : tante differenza con il predecessore a prezzo ridotto? : Il Huawei P20 Lite 2019 ci stupirà. Delle ultime notizie sul presunto remake dell'edizione 2018 del modello avevo parlato nei giorni scorsi, ponendoci qualche dubbio sull'effettivo senso dello stesso device lanciato a così breve distanza dal precedente. Mi rimangio tutte le perplessità dopo la pubblicazione di quelle che dovrebbero essere le specifiche hardware del telefono così come evidenziate dal noto e autorevole informatore Roland Quandt in ...

Perché il blocco di Huawei negli USA interessa anche a noi : Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un poderoso affondo nei confronti di Huawei con un ordine esecutivo che mette al bando l'acquisto dei prodotti del colosso cinese da parte di società statunitensi sul territorio nazionale visto che comporterebbero una minaccia alla sicurezza del paese. Un atto più che preventivato, che non fa altro che […]

Perché puntare sul Huawei P30 Pro : fotocamera e lettore impronte in fase di ottimizzazione : Il Huawei P30 Pro, in qualità di smartphone di punta della nuova generazione del produttore, vale davvero l'acquisto? In questo approfondimento non parleremo ancora una volta delle specifiche hardware dell'ammiraglia, semmai del suo supporto software volto sempre al miglioramento di specifiche funzioni (anche di rilievo). Gli esperti al soldo del brand, sarebbero in procinto di rilasciare un firmware più che mai migliorativo relativo a ...

Huawei non avrebbe svelato il punteggio DxOMark di P30 perché simile a quello di P30 Pro : Huawei, tramite il suo CEO Yu Chengdong, ha dischiarato di non aver reso noto il punteggio di P30 su DxOMark in quanto molto simile a quello di P30 Pro.

Huawei : “Bene il Golden Power - ma valga per tutti. Gli Usa ci ostacolano perché sul 5G sono indietro” : Sulla soglia del suo Lab Center di Milano Thomas Miao ci accoglie sorridente, con eleganza impeccabile e una energica stretta di mano. È il ceo di Huawei in Italia, ovvero il protagonista economico più corteggiato, temuto e discusso del Paese. Viene da Shanghai, ha 42 anni e deve la sua forza alla tecnologia 5G. Ovvero, la fantascienza dietro l’ang...

