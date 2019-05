ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) di Roberto Iannuzzi* Il duello fra Washington e Pechino sembra andare verso un’escalation non solo commerciale, ma anche tecnologica e strategica. Dopo il botta e risposta sui dazi, l’amministrazione di Donald Trump ha inserito il gigante cinese delle telecomunicazioninella lista dei soggetti a cui le compagnie americane non possono vendere tecnologia senza una licenza ufficiale del governo (di fatto un bando assoluto, perché questo tipo di licenza solitamente viene negato). L’annuncio, se sarà definitivamente confermato, rappresenterà un colpoper, innalzando ulteriormente il livello dello. Mondo Di F. Q. Usa, Trump dichiara stato di emergenza a tutela delle reti tlc: “è un rischio per la sicurezza nazionale” Degli oltre 90 fornitori principali diben 33 ...

Cascavel47 : Huawei, lo scontro è durissimo. E il divorzio Usa-Cina aumenta la competizione - maurizioi : RT @LaStampa: Fmi avverte: lo scontro Washington-Pechino può mettere a rischio la crescita mondiale nel 2019. - LaStampa : Fmi avverte: lo scontro Washington-Pechino può mettere a rischio la crescita mondiale nel 2019. -