Huawei e Google | che prospettive per il futuro

LG vanta il proprio legame con Google - alla faccia di Huawei : Non si può asserire che chi lo ha scritto avesse in mente Huawei e le sue sventure, ma la "simpatica" vignetta arriva con un tempismo sfortunato L'articolo LG vanta il proprio legame con Google, alla faccia di Huawei proviene da TuttoAndroid.

Mentre Huawei soffre - Samsung rinnova la licenza Android con Google : Mentre Huawei è in grosse difficoltà per il ban USA, Samsung ne approfitta per rinnovare il contratto per la licenza Android con Google. L'articolo Mentre Huawei soffre, Samsung rinnova la licenza Android con Google proviene da TuttoAndroid.

Il ban Google crea grandi occasioni per Huawei P30 Lite e P20 Lite : crollo del prezzo il 23 maggio : Stiamo vivendo una settimana intensa come poche sul fronte Huawei, considerando quanto trapelato di recente in merito al ban Google, ma questo trend in compenso sta facendo aumentare il volume delle offerte per alcuni smartphone, come stiamo notando oggi 23 maggio con Huawei P30 Lite e P20 Lite. Proviamo dunque ad individuare le migliori opportunità per chi cerca uno smartphone Android senza spendere cifre esagerate, con opportunità diventate ...

Huawei e Google cercano insieme una soluzione per Android - aziende USA a rischio di ingenti perdite : Huawei sta sfruttando i 90 giorni di licenza temporanea concessi dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per cercare insieme a Google una soluzione alle restrizioni commerciali imposte dalla Casa Bianca. A confermarlo è stato il rappresentante Huawei presso le istituzioni UE, Abraham Liu, ribadendo un aspetto fondamentale della questione: non ci sono contrasti fra Google e Huawei. “Google non ha alcuna motivazione per bloccarci. ...

Triplice batosta per Huawei il 23 maggio : altro colpo alle vendite dopo il ban Google e Trump : Arrivano tre brutte notizie per Huawei, una dopo l'altra oggi 23 maggio. Tutto ruota ancora una volta attorno al ban imposto da Trump a Google, con altri colossi che in giro per il mondo hanno deciso di seguire il medesimo esempio. Al dì là dei grossi partner che stanno mollando l'azienda cinese, con lista in aggiornamento come potremo notare dal nostro approfondimento odierno, bisogna anche evidenziare come alcuni Paesi abbiano optato per lo ...

Doccia gelata per i futuri smartphone Huawei : addio a ARM e ai suoi processori per il caso Google : Una vera e propria altalena di notizie positive e negative, in questi giorni, per quanto riguarda il mondo degli smartphone Huawei dopo l'arrivo sulla scena del caso Google. L'ordine firmato da Trump, che a partire dal prossimo 19 agosto potrebbe limitare il supporto di Mountain View ai prodotti realizzati dal colosso cinese, come abbiamo notato nella giornata di lunedì ha indotto anche altri fornitori a cambiare le carte in tavola sulla ...

Huawei sfida Trump e Google : "pronti con il piano B" : Il giorno dopo il voltafaccia di Google, Huawei rilancia la sfida al gigante della Silicon Valley e alla Casa Bianca, dicendosi determinata a reagire e a trasformare quello che viene considerato come un “tradimento” in una opportunità di crescita. La casa di Shenzhen è pronta infatti a tirare fuori dal cassetto il piano B a cui con lungimiranza lavora da tempo, almeno dal 2012: quello di un sistema operativo tutto suo, ...

Huawei - Google toglie Android : cosa succede adesso? : È la guerra fredda della tecnologia. Non sembra esserci definizione migliore per lo scontro che vede Cina e Stati Uniti su due fronti opposti. L’ultimo atto è una tregua, ma la notizia vera è quella precedente: Google ha ufficializzato la decisione di rimuovere la licenza Android per Huawei, che vale per la versione commerciale del sistema operativo. Significa che i telefoni del colosso cinese potrebbero non avere gli aggiornamenti del sistema ...

Con la rottura tra Google e Huawei il mondo si avvia verso una bipolarità permanente : La giornata del 20 maggio passerà alla storia come la data in cui inizia la lunga marcia verso un riassetto dell’ordine mondiale. Sono ormai in molti, compreso l’Economist, a parlare di nuova guerra fredda rievocando lo scontro tra USA e Unione Sovietica.Si tratta in verità di un qualcosa di molto diverso in quanto in passato gli Stati Uniti avevano a che fare con una potenza militare, in grado di esercitare una ...

Huawei accusa gli USA di bullismo e lavora con Google per contrastare l’effetto del ban : Huawei accusa gli USA di bullismo e conferma di essere al lavoro con Google per trovare una soluzione al blocco importo dal governo Trump. L'articolo Huawei accusa gli USA di bullismo e lavora con Google per contrastare l’effetto del ban proviene da TuttoAndroid.

Decisa e orgogliosa la risposta di Huawei a Google e Trump : le ultime sul 5G : Si parla tanto in queste ore della diatriba che vede coinvolta Huawei con Honor, in riferimento alla diatriba con Google e più in generale Trump. Tra ieri e oggi tutti si sono soffermati sugli effetti potenziali, per quanto riguarda la questione della fornitura di ulteriori aggiornamenti software, tralasciando invece la causa. La vicenda trae origine dei recenti investimenti di Huawei sul fronte 5G, con gli Stati Uniti che senza girarci troppo ...

Google rimuove Huawei Mate 20 Pro dal programma beta di Android Q : Google ha tolto Huawei Mate 2o Pro dalla lista degli smartphone che aderiscono al programma beta di Android Q L'articolo Google rimuove Huawei Mate 20 Pro dal programma beta di Android Q proviene da TuttoAndroid.

Huawei tratta con Google sulla licenza Android. Cosa cambierà dopo la messa al bando : È presto per avere risposte complete, ma le prime risposte di Google e Huawei sono rassicuranti per i consumatori che oggi hanno uno smartphone del colosso cinese. Cosa succederà per i prossimi modelli? I problemi più grossi potrebbero sorgere con i modelli di smartphone futuri di Huawei, che non dovrebbero avere le più popolari app di Google e il negozio di applicazioni Google Play Store...

Huawei e Google - ecco cosa succede ora a smartphone e tablet : Ventiquattr'ore dopo la bomba sganciata da Google sulle spalle di Huawei, il dipartimento del Commercio statunitense ha concesso una licenza temporanea di 90 giorni al colosso cinese per smaltire gli ordini già effettuati prima del 15 maggio – giorno in cui Trump ha inserito l'azienda nella blacklist commerciale a causa di una presunta minaccia alla sicurezza nazionale statunitense – e avere una fornitura garantita ...