“Ho un nuovo fidanzato” Monica Bellucci confessa | “Ha 37 anni ed è un artista” Chi è

Ezio Greggio - nuovo presentatore de La Sai L’ultima? : “Ho cambiato il programma” : Ezio Greggio Svela perché ha accettato la conduzione de La Sai L’Ultima?. Con lui anche la fidanzata Romina Pierdomenico Dal prossimo martedì 4 giugno tornerà su Canale 5 un grande classico di casa Mediaset, ovvero La Sai L’Ultima?. Il programma, basato sulla gara tra barzellettieri, debuttò nel 1992 con Gerry Scotti e manca sul piccolo […] L'articolo Ezio Greggio, nuovo presentatore de La Sai L’ultima?: “Ho ...

Lazio - Milinkovic-Savic e quelle ombre sul futuro : “Ho firmato un nuovo contratto - ma…” : Il centrocampista della Lazio ha parlato dopo il pari interno contro il Bologna, soffermandosi sul proprio futuro Il futuro di Milinkovic-Savic non è così scontato come il suo contratto potrebbe far credere, visto che sono molte le squadre sulle tracce del centrocampista serbo. Fabrizio Corradetti/LaPresse Nonostante un accordo quadriennale firmato da poco con la Lazio, il giocatore non ha completamente chiuso la porta ad un suo addio dopo ...

Berlusconi : “Ho avuto paura”. E su Europee : voti a Fi anche per nuovo governo Italia : "Io sto bene, ho avuto una bella paura, poi tante cose che si sono succedute negli ultimi tempi mi hanno fatto pensare di essere arrivato alla fine del girone, invece ho avuto una ripresa formidabile, tutti i dati fondamentali sono a posto". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, uscendo dall'ospedale San Raffaele dopo un ricovero di sei giorni in seguito all'intervento chirurgico di martedì scorso per un'occlusione ...

Nuovo terremoto nelle Filippine - i 2 eventi non sono collegati. I sopravvissuti : “Ho chiesto pietà a Dio - pensavo fosse la fine” : Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito le Filippine centrali appena un giorno dopo il sisma di magnitudo 6.1 verificatosi nel nord del Paese. Scuole e uffici sono rimasti chiusi a San Julian, sull’Isola di Samar, dove sono state riportate fratture nelle strade, su piccoli edifici e su una chiesa. L’elettricità è stata volontariamente interrotta in via precauzionale dopo il sisma, riportano le autorità. Non ci sono immediate notizie di vittime ...

Kirk Hammett parla del nuovo album dei Metallica : “Ho una tonnellata di materiale” : Il WorldWired tour avrà uno stop a novembre e sarà il momento di tornare in studio per il nuovo album dei Metallica: lo ha detto Kirk Hammett ai microfoni di Mixdown. Sì, perché i Four Horsemen sono fermi al 2016 con il disco "Hardwired... to Self-Destruct" e la promessa del chitarrista pentatonico è chiara e concisa: «I fan non dovranno aspettare altri otto anni come accadde da "Death Magnetic" (2008) a "Hardwired", siamo già oltremodo provati ...