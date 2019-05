Heather Parisi scandalosa? Lei risponde con un’altra foto insieme ai gemelli

Heather Parisi posta una foto mentre allatta i suoi gemelli polemica sul web : Il tema allattamento al se…o suscita spesso accesi dibattiti tra chi lo considera un gesto normale e chi un momento da tenere privato e, stavolta, a scatenare nuove polemiche è Heather Parisi. La showgirl diventata nuovamente mamma a 50 anni (ha già due figlie grandi avute da un precedente matrimonio), per festeggiare il compleanno dei suoi gemelli Elizabeth e Dylan ha pubblicato uno scatto di qualche anno fa che la ritrae mentre allatta i suoi ...

Heather Parisi, diventata di nuovo mamma nove anni fa, a 50 anni, per festeggiare il compleanno dei suoi gemelli Elizabeth e Dylan ha

Heather Parisi e la foto a seno nudo mentre allatta i suoi gemelli : è polemica sul web : Sul tema era intervenuto persino Papa Francesco che a gennaio davanti a una platea di 28 neonati non esitò a esortare le mamme: «Sentitevi libere di allattare i vostri bebè se hanno fame, anche qui, nella Cappella Sistina». Un gesto naturale da fare in pubblico che però non è sempre consentito. Il tema allattamento al seno suscita infatti spesso accesi dibattiti tra chi lo considera un gesto normale e chi un momento da tenere privato e, ...

E’ una cosa privata! Heather Parisi si mostra mentre allatta i gemelli : Heather Parisi festeggia il compleanno dei figli Elizabeth e Dylan con una foto che la ritrae mentre gli allattava da piccolissimi, ma il web non ha apprezzato la scelta della ballerina. I figli nati dalla relazione con il marito Umberto Maria Anzolin, festeggiano nove anni. Heather Parisi ha deciso di dedicare loro un tenero post su Instagram che, però, non ha incontrato il gradimento degli utenti della rete. “Una gioia immensa voluta con ...

Che tempo che fa - Heather Parisi arriva in studio e saluta con il pugno alzato : “Difendo i diritti dei diversi” : Heather Parisi, invitata a Che tempo che fa su Rai1 per celebrare i 40 anni della sua carriera, saluta il pubblico con il pugno alzato, di fronte a un divertito Fabio Fazio che con ironia ha richiesto di non ripetere il gesto. La showgirl ha subito commentato sorridendo: “Ma no, simboleggia la difesa dei diritti dei diversi”, riferendosi alle sue battaglie per i diritti Lgbt video Raiplay L'articolo Che tempo che fa, Heather Parisi arriva in ...

Che tempo che fa - Heather Parisi mette in imbarazzo Fabio Fazio : ecco cosa ha detto : Una scatenatissima Heather Parisi è tornata in tv su Rai 1 ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. La showgirl ha fatto il suo ingresso salutando il pubblico con il pugno chiuso: “questo gesto è per la difesa dei diritti e dei diversi, non facciamo equivoci!”, ha precisato rivelando poi che alcune mosse del balletto di una delle sue più celebri canzoni, Disco Bambina, erano in realtà un saluto in codice per i suoi amici gay. Non ...

Che tempo che fa - Heather Parisi mette in imbarazzo Fabio Fazio : la frase porcella : "Io non capivo un pene". "Non capivi bene?". "No, non capivo un pene, perché non si può dire la parola con la c...". Heather Parisi, ospite di Che tempo che fa di Fabio Fazio, in diretta su Raiuno, mette in imbarazzo il conduttore. La sua battuta si riferisce a quando aveva conosciuto Massimo Troisi

Heather Parisi/ 'Alberto Sordi fissato coi miei glutei' - Che tempo che fa - : Heather Parisi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa, dove ripercorrerà le tappe più salienti dei suoi 40 anni di carriera

Che tempo che fa - Heather Parisi a ruota libera. E spiazza Fazio : Heather Parisi è tornata in Rai e lo ha fatto con il botto. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa per festeggiare i suoi 40 anni di carriera, ha inondato lo studio con il suo entusiasmo, facendo ballare anche Luciana Litizzetto. In splendida forma, la soubrette ha scherzato con il conduttore e ha rotto il ghiaccio raccontando un aneddoto sul dietro le quinte. Approfittando della scaramanzia del presentatore, infatti, la soubrette gli ha fatto ...

Che Tempo Che Fa - Heather Parisi saluta con il pugno chiuso : "È il gesto dei diritti dei diversi" : Ormai è facile ironizzarci: la sinistra riparta da Heather Parisi. La showgirl statunitense è stata l'ospite della puntata di stasera di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, invitata per celebrare i suoi 40 anni di carriera.Non appena la Parisi si è seduta, si è lasciata andare al gesto del pugno chiuso, che in politica è associato al comunismo. Fazio si è subito imbarazzato: "Meglio non fare questi gesti in periodo di par condicio". L'ospite ...