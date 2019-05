ilpost

(Di venerdì 24 maggio 2019)unper risarcire, pagando 44di, le donne che lo hanno accusato di averle molestate e altre persone che lo hanno accusato, scrivono il Wall Street Journal e Associeted Press. Si tratta però di unancora

ilposticino : Harvey Weinstein ha raggiunto un accordo provvisorio da 44 milioni di dollari per risarcire alcune delle sue accusa… - ilpost : Harvey Weinstein ha raggiunto un accordo provvisorio da 44 milioni di dollari per risarcire alcune delle sue accusa… - cjmimun : Harvey Weinstein ha raggiunto con il procuratore generale di New York un accordo da 44 milioni di dollari per risol… -