Griezman in copertina della rivista Lgbt | Se sento frasi omofobe lascio il

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) Antonien si schiera apertamente contro l’omofobia sulladi Têtu, storica+ francese: “Basta con l’omofobia nel calcio. A questo punto, sedi nuovo un giocatore pronunciaredurante un match, credo che interromperò la partita e uscirò dal campo”. Il calciatore 28enne, campione del mondo nel 2018, spostato e con una figlia, prende posizione a supporto di tutti i suoi colleghi sportivi che vorranno rendere pubblica la propria omosessualità: “Se qualche giocatore lo farà, voglio che sappia che potrà contare su di me. Io sarò al suo fianco, perché per opporci a questo fenomeno dobbiamo parlarne. Bisogna ripetere che l’omofobia non è un’opinione, ma un delitto”. Leggi anche... L’omosessualità non è una ...