Greta Thunberg forse non prevedeva il successo dei suoi venerdì È stato così anche per

(Di venerdì 24 maggio 2019) In questi mesi ho seguito con interesse le modalità organizzative dei Fridays for Future, la mobilitazione mondiale promossa dall’attivistasul cambiamento climatico. E’impressionate vedere come un’idea, se comunicata nel modo giusto, con sincerità, chiarezza e convinzione, possa coinvolgeretante persone. Probabilmentenon si aspettava tutto questo quando ha iniziato. E’per le Social street.noi non ci aspettavamo che questo progetto continuasse a diffondersi nel corso degli anni. Lo stesso modello organizzativo dei Fridays for future èadottato da Social street sei anni fa. Quando Social street iniziò a diffondersi con assoluta spontaneità e informalità nel 2013, fummo contattati da alcuni consulenti che avevano lavorato per le più grandi Ong internazionali. Secondo il loro punto di vista, se a quell’idea non fosse stata ...

