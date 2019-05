ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il primato dinel salto con l’asta. Lo specificano fonti Fidal a Ilfattoquotidiano.it anticipando che il Consiglio federale tenutosi stamattina ha approvato la delibera per cadetti (under 16) e allievi (under 18): anche gli stranieri residenti in Italia che militano in società affiliate alla Fidal possono stabilire il primato italiano. “L’interpretazione della norma fa fare un balzo in avanti rispetto alle norme sui primati della Fidal: colmiamo l’unico vulnus in una normativa che per il resto è all’avanguardia”, specifica la stessa fonte spiegando che la legge non si limita al caso di, latorinese che ha raggiunto il primato nel salto con l’astaperò vederloperché non ha ancora laitaliana. “La nuova legislazione riguarda il suo caso e tutte le situazioni a ...

Cascavel47 : Great Nnachi, il record dell’atleta 14enne senza cittadinanza sarà omologato: lo ha deciso il Consiglio federale de… - andtundo : Il record italiano di Great Nnachi sarà omologato. #24maggio #Statece - Noovyis : Un nuovo post (Great Nnachi, il record dell’atleta 14enne senza cittadinanza sarà omologato: lo ha deciso il Consig… -