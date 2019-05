Gravesen | il vizio del poker costa carissimo | l’ex Real Madrid ha perso 61 milioni di

sportfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) La passione per ilta davvero caro a Thomas: l’ex centrocampista delha61di euro fra un all-in e l’altro Ve lo ricordate Thomas? Certo, non proprio un nome ed una carriera da leggenda nel mondo del calcio, ma a qualcuno sarà, probabilmente, tornato alla mente il ricordo dell’ex mediano di rottura danese che in carriera ha vestito le maglie di Vejle, Amburgo, Everton, Celtic e soprattutto. Il buonin campo non si perdeva in finte e strategie, definiamolo uno molto ‘pragmatico’. Dopo il suo ritiro avvenuto nel 2008 però,ha coltivato la sua passione per il, gioco nel quale non puoi tagliare in due chi bluffa con una scivolata. Secondo Marca, il mediano danese è arrivato a perdere 61di euro fra un all-in e l’altro. Un vizietto decisamente costoso ...