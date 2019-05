Grande Fratello | i gieffini abbandoneranno la casa per votare alle Europee

ilgiornale

(Di venerdì 24 maggio 2019) Serena Granato I concorrenti del16lapiù spiata d'Italia per recarsi ai luoghi adibiti a seggi elettorali in occasione delle elezioni, regionali (in Piemonte) e comunali Domenica 26 maggio gli italiani saranno chiamati a, dore 0723, per le elezioni2019, previste per il rinnovo dei deputati che rappresentano i Paesi membri dell'Ue all'interno dell'Europarlamento di Bruxelles. Nella stessa giornata di domenica si terranno anche le elezioni regionali in Piemonte e le comunali. Mancano quindi pochi giorniprossime elezioni e intanto sembra che non si parli d'altro. Anche nelladel, ci si prepara in vista del tanto atteso voto. I concorrenti della sedicesima edizione del "GF", il reality show condotto da Barbara d'Urso con la collaborazione di Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, ...

HuffPostItalia : Occorre uscire in tempo dal Grande Fratello - QuiMediaset_it : L'ipotesi dell'ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa… - trash_italiano : Io amo Iva Zanicchi, che quest'anno è andata a Tu Sì Que Vales, Domenica In, Domenica Live, Maurizio Costanzo Show,… -