Golpe dello spread | Ubermas | Habermas e… La raffica di citazioni berlusconiane

(Di venerdì 24 maggio 2019) Nel rush finale della campagna per le Europee Silvio Berlusconi è tornato a cavalcare il presunto “”. “Che ci fu un colpo di Stato nel 2011 è assolutamente provato” ha detto, e ha citato tra i sostenitori della teoria anche “il più grande filosofo tedesco,”. Qualche giorno dopo, da Mentana, si è ripetuto, stavolta accennando al “maggiore giurista tedesco, Obermas”.A chi si riferiva il Cavaliere? Presumibilmente al novantenne filosofo Jurgen. Ma perché un pensatore tedesco avrebbe dovuto parlare, come riferito da Berlusconi, di “a quiet coup d’etat” usando la lingua francese? Per nessun motivo. E infatti non lo ha detto. L’ex premier, presumibilmente, si riferiva a un articolo del giornalista Georg Diez che, però, pur citando, non addebitava certo a lui la frase incriminata.Ma cosa pensava di Silvio il filosofo tedesco? "Accanto ai ...

