Golf | Eurotour – Schwab leader del Made in Denmark | Edoardo Molinari 11°

(Di venerdì 24 maggio 2019), in Danimarca, Edo11°. Passo indietro per il campione uscente Wallace, 21/o. Rimonta per Migliozzi (30°) e Pavan (49°), 11° con 139 (66 73, -3) colpi, è rimasto in alta classifica nel secondo giro delin(European Tour). Tra idella competizione dopo il primo round, il torinese a Farsø è chiamato a recuperare cinque colpi all’austriaco Matthias(134, -8), ora da solo in vetta alla classifica. Sul percorso dell’Himmerland& Spa Resort (par 71), a metà gara, buona rimonta per Guido Migliozzi, 30° con 141 (70 71, -1). Il vicentino precede in graduatoria Andrea Pavan, 49° con 142 (74 68, par), e protagonista di un ottimo recupero. Mentre sono usciti al taglio Nino Bertasio, 75° con 144 (68 76, +2), Filippo Bergamaschi, 110° con 146 (73 73, +4), Lorenzo Gagli, 125° con 148 (74 74, +6) e Renato ...

