Golf | European Tour 2019 | Matthias Schwab guida dopo due giri Superano il taglio Edoardo

Golf - European Tour 2019 : Edoardo Molinari nel quintetto al comando del Made in Denmark dopo la prima giornata : Si è concluso il primo giro del Made in Denmark presented by FREJA, appuntamento dello European Tour 2019 che vede al via diversi esponenti di primo piano del Golf internazionale sul percorso del Himmerland Golf & Spa Resort di Farso, in Danimarca. La giornata è stata sicuramente positiva per diversi italiani presenti, a cominciare da Edoardo Molinari che ha chiuso in testa alla classifica in compagnia degli inglesi Paul Waring, Matthew ...

Golf - European Tour 2019 : otto italiani al Made in Denmark di Farsø : Si gioca in questa settimana il Made in Denmark presented by FREJA, a Farsø, in Danimarca, che segna il ritorno sulla scena dell’European Tour dopo il PGA Championship. Il torneo è stato vinto lo scorso anno dall’inglese Matt Wallace ed ha una storia estremamente recente, essendo nato nel 2014. Sarà un torneo a grandissima presenza italiana, dal momento che saranno otto i nostri portacolori in gara: Edoardo Molinari, Lorenzo Gagli, ...

Golf - European Tour : 8 italiani in gara a Farsø : Golf, l’European Tour sbarca a Farsø con il Made in Denmark che andrà in scena dal 23 al 26 maggio: otto italiani in gara L’European Tour fa tappa a Farsø con il Made in Denmark (23-26 maggio). Saranno otto gli azzurri impegnati sul percorso dell’Himmerland Golf & Spa Resort: Edoardo Molinari, Renato Paratore, Guido Migliozzi, Andrea Pavan, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli, Matteo Manassero e Filippo Bergamaschi. In ...

Golf - European Tour 2019 : Marcus Kinhult vince il British Masters - il suo primo torneo in carriera. Renato Paratore rimonta ed è ottavo : Vincitore a sorpresa per il Betfred British Masters 2019: lo svedese Marcus Kinhult conferma le ottime sensazioni del terzo giro e riesce a precedere un gran numero di nomi quotati, portando a casa il suo primo torneo sull’European Tour in carriera. Proprio mentre pare certo un playoff a tre con Eddie Pepperell e Matt Wallace, il ventiduenne di Fiskebäckskil, un paesino di meno di 400 abitanti nella contea di Västra Götaland, mette a segno ...

Golf - European Tour 2019 : Marcus Kinhult raggiunge Matt Wallace al comando del British Masters. 22° Andrea Pavan : Dopo il terzo giro del Betfred British Masters c’è una coppia a comandare le danze. Sul par 72 dell’Hillside Golf Club di Southport lo svedese Marcus Kinhult raggiunge il padrone di casa Matt Wallace: entrambi sono a -14 in totale, con due colpi di vantaggio sullo scozzese Richie Ramsay. Kinhult, 22 anni, è sull’European Tour dallo scorso anno: i suoi migliori risultati sono un terzo posto al Commercial Bank Qatar Masters, un ...

Golf - European Tour 2019 : Matt Wallace al comando del British Masters dopo il secondo giro - Guido Migliozzi appena fuori dalla top10 : Giornata decisamente positiva per gli azzurri impegnati nel Betfred British Masters 2019, appuntamento dello European Tour che si svolge presso lo Hilside Golf Club di Southport, località sulla costa occidentale della Gran Bretagna. Soltanto due degli otto giocatori italiani presenti non sono infatti riusciti a superare il taglio, concludendo prematuramente il proprio torneo, mentre un ottimo Guido Migliozzi è salito in undicesima posizione ...

Golf - European Tour 2019 : un sorprendente Matthew Jordan in testa al British Masters - buona partenza per Lorenzo Gagli : Si è conclusa come da pronostico con un giocatore inglese al comando la prima giornata del Betfred British Masters 2019, storico appuntamento dello European Tour che si svolge questa settimana sul par 72 del Hillside Golf Club di Southport, in Inghilterra. La forza del contingente britannico non è infatti una sorpresa anche se sarebbe stato decisamente complicato immaginare al comando dopo le prime 18 buche il 23enne Matthew Jordan, attualmente ...

Golf - European Tour 2019 : otto italiani in gara al British Masters. Fleetwood e Wallace guidano le speranze inglesi : Il British Masters cambia sponsorizzazione: dopo aver avuto quella di Sky Sports nel 2018, è Betfred a dare ora nuovo impulso a questo storico torneo. A Southport (tre quarti d’ora di auto da Liverpool) continua la tradizione di una manifestazione che, messa in piedi nel 1946, ha vissuto numerose difficoltà in tempi recenti, tanto da esser cancellata dall’European Tour tra il 2009 e il 2014. Eppure l’albo d’oro è ...

Golf - European Tour 2019 : Mikko Korhonen vince alla buca di spareggio il Volvo China Open. 32° Guido Migliozzi : Va al finlandese Mikko Korhonen il Volvo China Open a Shenzhen. Numero 121 del mondo al momento del rilascio dell’ultimo ranking globale, Korhonen ha avuto bisogno di una buca di spareggio (e di un birdie) per superare il francese Benjamin Hebert dopo un bel giro in -6. Entrambi avevano concluso 20 colpi sotto il par. Terzo posto per lo spagnolo Jorge Campillo, che si ferma a -19 senza riuscire ad agguantare all’ultimo istante il ...

Golf - European Tour 2019 : round stellare di Benjamin Herbert! Sua la vetta del Volvo China Open : In quel di Shenzhen ci si avvia verso le fasi finali del Volvo China Open (montepremi 2,64 milioni di euro). I protagonisti di European Tour ed Asian Tour archiviano il terzo round regalando un autentico ribaltone di classifica. Sul percorso par 72 del Genzon Golf Club di Shenzhen (CIna) Benjamin Herbert sigla un supersonico -8 balzando al comando della leaderboard con lo score di -17 (199 colpi). Il francese vanta 3 lunghezze di vantaggio sul ...

Golf - European Tour 2019 : Wu Ashun svetta al termine dei primi due round del Volvo China Open : I protagonisti dell’European Tour sono in Cina in compagnia dei colleghi dell’Asian Tour per dar vita al Volvo China Open 2019 (montepremi 2,64 milioni di euro). Al termine dei primi due round sul percorso par 72 del Genzon Golf Club di Shenzhen (CIna) troviamo al comando Wu Ashun. Il padrone di casa guida la leaderboard con lo score di -13 (131 colpi), due lungezze meglio del finlandese Tapio Pulkkanen. Completa il podio momentaneo ...

Golf - European Tour 2019 : un terzetto al comando del Volvo China Open dopo la prima giornata - molto indietro gli italiani : prima giornata decisamente negativa per la spedizione azzurra al Volvo China Open 2019, torneo dello European Tour che si disputa sul par 72 del Genzon Golf Course di Shenzhen, in Cina. La classifica provvisoria dopo le prime diciotto buche vede al comando con lo score di -7 un terzetto composto dallo statunitense David Lipsky, uno dei giocatori più continui in questa prima parte di stagione come dimostra la nona posizione nella Race to Dubai, ...

Golf - European Tour 2019 : quartetto italiano con Andrea Pavan e Guido Migliozzi al Volvo China Open di Shenzhen : L’European Tour si trasferisce, per questa settimana, a Shenzhen, per il Volvo China Open. Si tratta di un torneo che è nato nel 1995 come parte del circuito asiatico, ed è poi entrato a far parte prima dell’OneAsia Tour e poi anche di quello europeo nel 2004. In questa seconda era sono stati due i vincitori cinesi, Ashun Wu e Haotong Li, mentre ha trionfato per due volte (2014 e 2017) solo il francese Alexander Lévy. L’ultimo ...

Golf - European Tour 2019 : Erik van Rooyen chiude il terzo giro del Trophée Hassan II al comando - Andrea Pavan 21°. Cala Guido Migliozzi : Alla conclusione del terzo giro del Trophée Hassan II, torneo dell’European Tour in corso di svolgimento a Rabat, al comando c’è il sudafricano Erik van Rooyen. Il suo ottimo giro in 68 colpi gli consente di volare in testa con uno score complessivo di -8 e di porsi, dunque, alla caccia del primo trionfo sul circuito europeo in carriera. Al suo inseguimento c’è lo spagnolo Jorge Campillo (-7), mentre si colloca in terza ...