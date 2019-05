Gli ultras della Curva B | “Non chiediamo investimenti folli ma di lottare quando si può”

ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2019) Un comunicato per spiegare la propria posizione sulle proteste contro De Laurentiis, per fare chiarezza. A firmarlo sono gliNapoli 1972B. Nel volantino sono esposte le ragionicontestazione. Gliindicano come responsabili le parole e le azioni del presidente: “il quale non perde mai occasione di infangare Napoli ed i napoletani” Pur riconoscendo che la città non è certo priva di problemi e contraddizioni, gliritengono che le accuse di De Laurentiis siano “infamanti” e che “colpiscono un popolo che dovrebbe ringraziare, piuttosto che denigrare”. Le parole del presidente, per i firmatari del volantino, vanno a braccetto con le politiche societarie “mai tese a favorire una tifoseria che vive di passione” Tutto questo ha provocato, scrivono, un distacco tra la società e i napoletani e per questo motivo lo stadio è vuoto, a differenza di quanto ...

