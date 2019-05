Gli insulti razzisti degli italiani al campione della NBA

Matteo Salvini - la nuova frontiera di Travaglio : lancia il "Perdi Salvini" e pubblica Gli insulti al leghista : L'ultima frontiere della lotta grillina alla Lega? Il concorso "Perdi-Salvini" lanciato dal Fatto quotidiano. Nata come chiaro sfottò al vero "Vinci-Salvini", l'iniziativa del leader del Carroccio su Facebook per "fidelizzare" gli elettori leghisti (si vince un incontro dal vivo con il Capitano), l'

Gotze racconta Jurgen Klopp - daGli insulti in allenamento al trapianto dei capelli : “mi urlava di tutto. Un giorno mi disse…” : Mario Gotze racconta Jurgen Klopp, l’allenatore che lo ha lanciato nel calcio: dagli insulti in allenamento al trapianto dei capelli, i simpatici retroscena sull’allenatore tedesco Jurgen Klopp, che in un nostro editoriale abbiamo analizzato perchè è l’allenatore ideale per la Juventus, è in questo momento uno dei manager più importanti al mondo. Il suo Liverpool gioca alla grande e il 1° giugno affronterà la sua seconda ...

Vittorio Sgarbi - sarà presidente del Mart di Rovereto e già querela un consiGliere M5s. Replica : “Lo querelo io per insulti” : Non si può dire che passerà inosservato lo sbarco di Vittorio Sgarbi a Rovereto, come presidente del Mart, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea. Un incarico fortissimamente voluto dalla giunta del presidente della Provincia, il leghista Maurizio Fugatti. Prima ancora di arrivare, il deputato di centrodestra si è fatto annunciare da una querela per diffamazione nei confronti del consigliere provinciale del M5s, Alex Marini. Il motivo? “Ho ...

Sanità - ministro Grillo : “De Luca? Passa tutto il tempo a dirmi insulti sessisti ma lo ignoro. Gli preferisco Crozza” : “Il presidente De Luca Passa tutto il tempo a insultarmi, evidentemente con un approccio sessista della politica. Lo capirebbero anche i muri. E quindi francamente continuo a preferire Crozza“. Sono le parole del ministro della Salute Giulia Grillo, durante una conferenza stampa ripresa dall’emittente Irpinia Tv, davanti ai cancelli dell’ex ospedale Moscati ad Avellino. Grillo, in compagnia del sottosegretario ...

"Negro di m...". DaGli spalti - insulti dei genitori ad un ragazzo di 13 anni di colore : “Negro di m...”. insulti razzisti a un ragazzino di colore da parte di alcuni genitori sugli spalti durante una partita di basket ieri a Milano. Lo ha denunciato la mamma di un giocatore dello Schuster, con un post su Facebook.“Un bel pomeriggio di sport, un torneo di basket tra ragazzini di 13 anni e i genitori Dagli spalti urlano ‘negro di merda’ a Giacomo. Lui ha sentito. Non è la prima volta- racconta ...

Grande Fratello 16 - marchio d'abbigliamento contro Francesca De Andrè : "Non crediamo neGli insulti gratuiti" : Il comportamento di Francesca De Andrè, tenuto all'interno della casa del 'Grande Fratello 16', ha spinto un noto marchio d'abbigliamento a pubblicare, sui propri social, una nota per dissociarsi da tutto quello che è stato mandato in onda nelle ultime settimane. Grande Fratello 16, Francesca De André contro Michael Terlizzi: 'Basta fare la vittima, sei un disco rotto' prosegui la ...

Sembra una budellona! Gli insulti a Rosa Perrotta per il vestito troppo attillato : La bella ex tronista ha pubblicato sui social una foto con un vestito così aderente (nonostante sia all'ottavo mese) da scatenare critiche e offese da parte dei suoi follower. Rosa Perrotta attaccata dagli hater su Instagram : "Ogni volta che riesco ad infilarmi in un vestito non premaman all’8...(e non capita spesso) sono soddisfazioni!".-- Un outfit molto succinto che alcuni hanno giudicato inguardabile, oltre che volgare. ...

Cosa sono Gli insulti e come rispondere : Prima di andare a capire come si può rispondere ad un insulto, facciamo un passo indietro e cerchiamo di definire Cosa è un insulto. Ciascuno di noi ha una propria sensibilità e, secondo me, una propria valutazione. Alcune espressioni che per me sono un insulto, possono non esserlo per altri che sono in grado di passarci sopra prendendo al volo l’ironia e ridendoci su. Anche la stessa frase al variare del tono con cui viene pronunciata, può ...

SLA - insulti ed auguri di morte a Paolo Palumbo : la sua battaGlia portare in Italia una terapia sperimentale : Paolo Palumbo ha una speranza, una cura sperimentale in Israele, che sta perseguendo con una raccolta fondi on line che grazie anche alle donazioni di tante persone, e di alcuni vip ha superato i 95 mila euro. Ma allo chef di Oristano malato di SLA, oltre alla solidarietà, arrivano via social anche offese e minacce. E’ quanto denuncia il fratello Rosario sulla pagina Facebook “Finalmente abili” pubblicando alcuni screenshot ...

Non è l'arena - Massimo Giletti fa impazzire il sindaco di Mezzojuso : prima Gli insulti - poi la fuga : Non solo il brutale scontro con il pubblico in piazza, ma anche quello con il sindaco di Mezzojuso. Il protagonista un incontenibile Massimo Giletti, conduttore della puntata speciale di Non è l'arena su La7 in onda dalla piazza del paese siciliano, puntata dedicata quasi interamente al caso delle "

Valentina Vignali/ Provvedimento in arrivo? DaGli insulti a Mila a Laudoni - GF 16 - : Valentina Vignali dopo gli insulti a Mila Suarez e a Stefano Laudoni provvedimenti in arrivo? Il pubblico continua a chiederne l'espulsione dal Grande Fratello 16

Papa Francesco incontra i rom - Gli haters lo bombardano di insulti : «Razzista verso Gli italiani» : «Un Papa razzista verso gli italiani». insulti irripetibili, parolacce senza filtro. Gli haters hanno iniziato a bombardare addirittura Papa Francesco colpevole di aver incontrato la...

Pisapia passa aGli insulti : "Salvini è un buffone" : ' Salvini è sovranista e troppo spesso è anche un po' un buffone ' . Giuliano Pisapia va, così, all'attacco del ministro dell'Interno. Ospite del salotto televisivo de L'aria che tira , di Myrta ...

Primi denunciati per Gli insulti ai rom a Casalbruciato : Primi denunciati per le proteste dei giorni scorsi a Casal Bruciato, nella periferia di Roma, contro l’assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom.Secondo quanto apprende l’Ansa, tra questi ci sarebbe anche chi ha urlato la frase “ti stupro” al passaggio della donna rom con la bambina. Identificati e denunciati anche le persone che insultato con frasi razziste la famiglia rom.Gli investigatori sono ancora al ...