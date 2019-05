Giro d’Italia – Roglic sincero dopo la 12ª tappa | “se ho corso in maniera furba? Ecco la

sportfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) Le sensazioni di Primozla prima vera salita deld’Italia 2019: lo sloveno sereno e per nulla preoccupato E’ unsulla ‘difensiva’ quello mostratosi ieri alla stampala 12ªdeld’Italia: i ciclisti hanno affrontato ieri il primo Gpm di prima categoria dell’edizione 102 della Corsa Rosa, ma tra i big non c’è stato troppo movimento. Nibali non ha risparmiato una frecciatina ail largo margine lasciato ai fuggitivi, ma lo sloveno non sembra particolarmente infastidito e preoccupato: “il Montoso è stata la prima vera salita che abbiamo affrontato, in verità non mi sentivo molto bene, non avevo grandi sensazioni però alla fine sono stato capace di stare con i rivali, quindi bene così. I secondi che hanno guadagnato Lopez e Landa non sono un problema. Se hoin? No, ...

giroditalia : Stage 11 at #Giro d’Italia. Early Italian breakaway before the Australian shot! | Tappa 11 del #Giro d’Italia. Una… - giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 11 | Tappa 11 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @valerioconti93 Maglia Ciclamino… - giroditalia : .@tom_dumoulin abandons the #Giro d'Italia during the transfer to Km 0 | @tom_dumoulin abbandona il #Giro durante il trasferimento al Km 0 -